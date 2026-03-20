Presentan proyecto de ley “mamá de Santi” para que locales de comidas prevean primeros auxilios

Seis diputados oficialistas dieron entrada al proyecto de ley que “exige a propietarios de locales gastronómicos de alta concurrencia contar con empleados capacitados en primeros auxilios y disposición visible de instrucciones para actuar en casos de emergencia”, una iniciativa claramente “inspirada” en el caso vinculado colateralmente al presidente de la República, Santiago Peña.

Lea más: Voluntaria de la Cruz Roja salvó a la madre del presidente Santiago Peña

El pasado 5 de marzo, la madre del presidente Peña sufrió un atoramiento con comida, apeligrando una asfixia de no ser por la rápida y eficiente respuesta de Marta Aguayo, trabajadora del restaurante Jade Park, que por casualidad del destino era voluntaria de la Cruz Roja y pudo aplicar diligentemente la maniobra de Heimlich.

Los locales que se verán afectados citados en el proyecto de ley son:

Restaurantes

Bares

Confiterías

Patios de comida

Otros establecimientos similares, destinados a la elaboración y expendio de alimentos y bebidas para consumo en el lugar.

“Recientemente en la capital del país, un adulto mayor sufrió un atragantamiento en un local gastronómico y fue auxiliado de manera inmediata por una empleada del establecimiento que contaba con capacitación en primeros auxilios, evitando un desenlace fatal. Este hecho puso de manifiesto la importancia de que los locales cuenten con personal capacitado y con información accesible para todos”, señala parte de la exposión de motivos del proyecto.

La iniciativa está firmada por los diputados cartistas Benjamín Cantero, José “Domingo” Adorno, María Ida Cattebeke, Saúl González y Santiago Benítez y el aliado cartista Jatar “Oso” Fernández (ANR, B).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

¿Qué plantea el proyecto?

La iniciativa que recién ingresó para su primer trámite en Diputados plantea que, obligatoriamente los locales gastronómico tengan personal instruido, además de carteles instructivos para que eventualmente los clientes también puedan actuar en caso de urgencias.

“Además de la presencia de personal capacitado, disponer de carteles visibles con instrucciones claras sobre la Maniobra de Heimlich, estas instrucciones pueden permitir que cualquier persona presente, pueda actuar mientras llega ayuda profesional, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante emergencias", señalan los proyectista.

La certificación de la capacitación admitida, según el proyecto de ley deber ser de instituciones reconocidas y habilitadas para impartir formación en primeros auxilios, tales como: el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), cuerpos de Bomberos Voluntarios, entidades de Salud Pública u otras entidades debidamente certificadas.

¿Hay sanciones para los que incumplan?

En el caso de que eventualmente se convierta en ley, será de aplicación obligatoria en todos estos locales afectados, sin embargo, llamativamente por el incumplimiento no hay sanciones previstas, es decir, fácilmente podría ser “letra muerta”.

La iniciativa actual solamente incluye el artículo 5º sobre “Cumplimiento permanente”, que únicamente refiere que “los propietarios o responsables de los establecimientos deberán capacitar permanentemente a la cantidad necesaria de empleados, a fin de garantizar el cumplimiento permanente de lo dispuesto en los artículos anteriores, durante todo el horario de funcionamiento del local”.

Incluso, ni siquiera define el órgano de aplicación y dejan a cargo del Ejecutivo la reglamentación, la cual no estará facultada a establecer sanciones que no se contemplen en la ley.