Diputados podría definir cambios a “permiso de paternidad”: licencia para padres podrían extenderse el doble

La Cámara de Diputados fijó 19 puntos en el orden del día para su próxima sesión ordinaria del martes 24 a las 9:00, entre los cuales llaman la atención en el punto 11 “A y B” dos proyectos de modificación de la Ley Nº 5508/15 de “promoción, protección de la maternidad y apoyo a la lactancia materna”, que en realidad apunta a favorecer el apoyo paterno en la crianza principalmente en el momento más complejo que suele ser el de puerperio.

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Ambos son proyectos de la diputada Alexandra Zena (Cruzada Nacional) que llevan siendo postergados desde mediados del 2024, pese a que lleva la firma de apoyo de todos los sectores, incluidos cartistas.

El primer proyecto refiere al permiso de paternidad (art. 13) que actualmente establece -sin considerar situaciones especiales- una licencia irrenunciable de “2 (dos) semanas posterior al parto, con goce de sueldo, a cargo del empleado”.

El proyecto de modificación por su parte plantea extender hasta el doble, es decir, 30 días dicho permiso de paternidad, aunque en casos justificados y específicos.

La reforma sugiere los siguiente plazos de permiso:

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En caso de parto natural : quince (15) días hábiles posteriores al parto.

En caso de parto por cesárea : quince (15) días hábiles posteriores al parto.

En caso de parto por cesárea con complicaciones : veinte (20) días hábiles posteriores al parto, previa presentación de permiso excepcional con diagnóstico certificado y firmado por el especialista tratante, visado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

En caso de que el hijo naciera vivo antes de las treinta y cinco (35) semanas de gestación : el permiso será de treinta (30) días hábiles desde el momento del parto.

En caso de que el hijo naciera vivo y pesare menos de dos mil gramos (2.000 gr), o naciera con enfermedades congénitas, que ameriten el uso de incubadora o cuidados especiales, el permiso será de treinta (30) días hábiles, desde el momento del parto.

La mayoría de las comisiones recomendaron la aprobación en tal sentido, salvo la de “Equidad Social e igualdad entre el hombre y la mujer”, presidida por la diputada cartista -y que se proclama “provida y profamilia”, Rocío Abed, que recomendó reducir el plazo máximo pretendido.

Puntualmente plantean que en caso de nacimiento con complicaciones, prematuros, con enfermedades congénitas o que requieran cuidados especiales, el permiso máximo para el padre sea de 21 días.

También prevén plazo de inamovilidad laboral

El otro proyecto, que fácilmente podría unificarse en uno solo, plantea modificar el artículo 15 de la misma Ley Nº 5508/15, en este caso relacionado a los fueros para no ser despedido por cuestiones relacionadas al embarazo.

En tal sentido, se mantiene la prohibición de despido de la madre por 1 (un año) desde el parto o adopción, y ahora se plantea agregar también al padre, aunque por un plazo menor.

El proyecto de ley propone que “desde el momento que el empleador sea notificado de la paternidad del trabajador mediante certificado de nacimiento o resolución de adopción, y hasta ocho semanas después del nacimiento o adopción serán nulas las acciones tales como: 1) despido, 2) modificar las condiciones esenciales del contrato de trabajo en perjuicio del trabajador; y/o 3) trasladar al trabajador de su lugar de trabajo sin su consentimiento".

El proyecto se encuentra en su primer trámite y al no ser tratado aun por el pleno, no corren plazos para una eventual sanción ficta.