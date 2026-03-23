Lizarella denuncia a fiscales de “Nenecho” y extorsión de medios

La senadora Lizarella Valiente (ANR, HC) aprovechó la reunión de la Mesa Directiva del Senado para defender a su esposo, cuestionar a agentes del Ministerio Público, lamentar los escándalos de corrupción de sus colegas y denunciar extorsión de medios de prensa. Dijo esto después de que el senador Líder Amarilla (PLRA) despotricara contra el fiscal Andrés Arriola, quien lo salpica en el caso Scanner.

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Valiente dijo que el mayor patrimonio de los políticos es su imagen y reputación. “Yo no quiero hacerme de enemigos por batallas ajenas, pero eventualmente mi esposo (Nenecho) también fue víctima y hasta ahora es víctima de eso; los fiscales, en su afán de ganar la pulseada van sacando cuestiones que van instalando con la prensa”, dijo la parlamentaria.

Los fiscales del caso “Detergente de Oro” que acusaron a Nenecho y 15 cómplices más son Jorge Arce, Marlene González y Silvio Corbeta. En diciembre último, varios acusados devolvieron más de G. 1.600 millones tras admitir esquema criminal.

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Sin embargo, Valiente insistió que los fiscales y los medios de prensa instalan mentiras “en el colectivo” y la “mente del ciudadano” que alguien “robó, trajo, hizo tal o cual cosa”, dijo.

La legisladora se declaró “defensora de la democracia” y sostuvo que “la prensa” cumple un rol demasiado importante en este sistema. Acusó a todos los medios de incumplir su deber de informar de manera veraz, objetiva y ecuánime en su experiencia.

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“Lastimosamente la prensa no cumple esa función, siempre está publicando a medida de los intereses de los dueños de los medios de comunicación y nosotros somos los perjudicados, si bien las responsabilidades son individuales”, dijo.

Medios la extorsionan, dice

“El rol de la prensa en todo esto lastimosamente es un actor importante y nos puede elevar o nos puede hundir”, dijo.

Denunció que extranjeros instalados en nuestro país habilitan medios digitales como “un infopolítica” y la extorsionan.

“Si vos pagás, sos la más guapa, la más linda y la que mejor hace la República del Paraguay, y si no pagás, instalan ideas en la ciudadanía, de que somos ladrones, de que somos corruptos, de pito, de flauta y no es justo y estamos en una democracia”, aseveró.

En otro punto agregó que también se siente afectada por los escándalos de sus colegas parlamentarios. “Nuestro Congreso está siendo desprestigiado constantemente”, aseveró.