Senado pedirá a EE.UU. levantar sanciones contra Hugo Velázquez, Cartes y otros

El llamativo proyecto de declaración, a beneficio de Hugo Velázquez, fue presentado hoy por el senador Ramón Retamozo (ANR) durante la reunión de la mesa directiva del Senado.

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Esta iniciativa del vicepresidente del Senado surge en plena campaña electoral con miras a las elecciones municipales en que la disidencia colorada se encuentra dividida en varios frentes, varios de ellos serviles al cartismo según sus detractores.

Según el proyectista, en su iniciativa se "exhorta al Gobierno de los Estados Unidos de América al levantamiento de las sanciones y designaciones que afectan al exvicepresidente de la República Hugo Adalberto Velázquez Moreno y a otros ciudadanos paraguayos en iguales circunstancias o en su defecto a la presentación formal clara y fundada de los hechos que las motivan".

Según el acápite, este pedido puede extenderse a “otros” declarados como “significativamente corruptos”, entre ellos Horacio Cartes, a quien si bien le levantaron las sanciones económicas, permanece su designación.

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Durante la reunión de la Mesa Directiva, Retamozo pidió que el expediente sea analizado en el punto N° 2 del orden del día de la sesión ordinaria del miércoles.

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El titular del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), dijo que el proyecto sería incluido en el tratamiento de “pedidos de declaraciones” el cual podría ser adelantado a primera hora de la tarde.

El exvicepresidente de la República (2018-2023) Hugo Velázquez no define aún si oficializará su postulación para el 2028. Se especula que el político lambareño podría pugnar por la senaduría de la ANR en caso de que el Gobierno de los Estados Unidos de América (EE.UU.) no le levante la sanción financiera y la declaración de “significativamente corrupto”.

En agosto del 2022 el entonces embajador de Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, anunció la designación del Departamento de Estado a Hugo Velázquez como “significativamente corrupto”.

El entonces precandidato presidencial oficialista descabalgó de su postulación ante la acusación de EE.UU. de ofrecer un soborno de US$ 1.000.000 para obstruir una investigación. En la sanción también lo vinculó con los terroristas del Hezbolá.

Cartes sigue como “significativamente”

El 6 de agosto de 2025 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de EE.UU. levantó las sanciones financieras impuestas al expresidente Horacio Cartes y exempresas vinculadas. Siguen aún las medidas políticas.