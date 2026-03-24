Arnaldo Samaniego y Dani Centurión anunciarían encuesta y unidad contra el cartismo

Según detalló hoy el diputado Dani Centurión, precandidato a intendente de Asunción por el movimiento Colorado Añetete, llegar a la unidad y definir una candidatura disidente mediante una encuesta siempre ha sido su propuesta. Sin embargo, dijo que no se descarta que apliquen otro mecanismo. Indicó que dicha modalidad será anunciada en la brevedad.

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“Estamos dialogando y en las próximas horas, en los próximos días, va a haber una definición con respecto al mecanismo. Esta es una alternativa que yo he manifestado y puesto sobre la mesa, pero para mi lo más importante es que existe la apertura para ir unidos”, dijo Centurión antes del inicio de la sesión de la Cámara de Diputados.

“Esta conversación ha sido apoyada por el líder de mi movimiento el expresidente Marito (Mario Abdo Benítez) y el candidato a presidente Arnoldo Wiens, y por el lado de Arnaldo (Samaniego) la líder de su movimiento y candidata a presidenta Lilian Samaniego”, acotó el legislador.

“Puede ser mañana, o pasado mañana, pero lo más importante es encontrar estas grandes coincidencias”, recalcó hoy.

Por su parte el diputado Mauri Espinola (Colorado Añetete), dijo que el precandidato a la intendencia de Asunción por el movimiento Honor Colorado, Camilo Pérez, aparentemente paga para aparecer con mayor medición en las encuestas, solo para mentirse a sí mismo y al oficialismo.

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Renuncias hasta el 20 de abril

Esta definición entre colorados disidentes fue anunciada en un principio para después de Semana Santa (29 de marzo al 5 de abril) pero la misma fue finalmente adelantada. Esto atendiendo que el plazo límite de la Justicia Electoral para que un precandidato presente su renuncia ante un Tribunal Electoral partidario es el 20 de abril.

Las internas partidarias se realizarán el 7 de junio y las elecciones municipales se llevarán a cabo el 4 de octubre.

El candidato colorado que triunfe en la interna partidaria deberá enfrentarse a la candidata oficial de la oposición, la exministra de la Vivienda Soledad Núñez, ex dupla presidencial de Efraín Alegre en 2023.