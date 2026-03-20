Hubo encuentro entre Arnaldo y Dani y tras Semana Santa se sabrá si hay acuerdo

El primer encuentro entre los precandidatos se habría dado en una vivienda particular de un amigo en común entre los aspirantes a la intendencia de Asunción por la disidencia colorada.

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Desde el sector del diputado Dani Centurión (Colorado Añetete) dijeron que el expresidente Mario Abdo Benítez habría sido el mediador, lo que fue desmentido desde el sector del Clan Samaniego.

Fuentes del entorno del diputado abdista afirman que este primer encuentro fue sumamente tenso debido a que el Clan Samaniego supuestamente exigió a cambio de descabalgar en las municipales 2026 la chapa presidencial del 2028 con Lilian Samaniego a la cabeza; el Ministerio de Obras Públicas y otros cupos.

En declaraciones públicas, Centurión exige principalmente que ambos se sometan a una encuesta.

Sin embargo, desde Causa Republicana negaron que el encuentro haya abordado condicionamientos externos a las elecciones municipales del 2026.

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Niegan pedido de chapa

Este sector insiste que Samaniego, ex intendente de Asunción que busca un segundo mandato municipal, tiene mejor posicionamiento, estructura, aceptación ciudadana y presencia mediática para vencer al cartista Camilo Pérez (Honor Colorado) y a la candidata de la oposición Soledad Núñez (Alianza).

Agregaron que el primer encuentro habría sido tenso ya que los candidatos se hicieron fuertes reclamaciones mutuas.

Por de pronto se dijo que otra reunión podría darse más adelante atendiendo que debe haber una definición después de la Semana Santa (29 de marzo al 5 de abril) atendiendo el plazo límite de la Justicia Electoral para que un precandidato presente su renuncia ante un Tribunal Electoral partidario es el 20 de abril.