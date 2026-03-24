Caja Parlamentaria: Senado aprobaría seguir con privilegios

Por decisión de la Mesa Directiva del Senado la reforma de la Caja Parlamentaria o Jubilación VIP se analizará en la sesión ordinaria de la Cámara Alta este miércoles en el punto N° 10.

Todo apunta a que el expediente se aprobará y se remitirá al Poder Ejecutivo esta semana, pero los representantes de esta Caja de Jubilación piden modificaciones.

Este proyecto tuvo media sanción el 5 de febrero último y a pesar de los anuncios grandilocuentes, mantiene su condición de privilegio. Ni siquiera se redujeron el monto de pensión millonaria, el porcentaje de aporte es menor al que impusieron a docentes para la reforma de la Caja Fiscal; la edad mínima para jubilación sigue siendo un chiste y no tocaron los años de aporte. En ese entonces, tampoco prosperó el pedido de opositores de eliminar la caja parlamentaria, la cual Raúl Benítez calificó de “malparida”.

Lea más: Diputados mantienen jubilación vip: seguirán cobrando G. 30,3 millones y aportarán menos que docentes

Caja Pide modificaciones

Ante el inminente tratamiento ante el pleno de la Cámara Alta, la comisión de Hacienda y Presupuesto se reunió esta mañana y emitió su dictamen a favor de sancionar la versión de Diputados.

El órgano asesor fue presidido por su titular, el senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC) y contó con la presencia de los representantes de la Caja Parlamentaria entre ellos el senador liberocartista Dionisio Amarilla y la exsenadora liberal Blanca Lila Mignarro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Previamente el Presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) al respecto sostuvo estar de acuerdo en que el aporte del Estado sea suprimido.

La edad de jubilación será el punto de discusión indicó Núñez. Mismo criterio asumió el senador libero cartista Dionisio Amarilla, durante el análisis en Comisión.

La ex senadora liberal Blanca Lila Mignarro, representante de los socios activos y jubilados, indicó que en lineas generales están de acuerdo con la versión de Diputados.

No obstante, durante su intervención, Dionisio Amarilla pidió modificar dos artículos de fondo, sobre la devolución del aporte y sobre la edad de la jubilación, entre otros puntos.

En lo que respecta al artículo N° 12, en que se discute mantener la versión de Diputados sobre una devolución del 85%, dijo que la Caja Parlamentaria propone que esta se devuelva solamente el 80%. Adelantó que podrían allanarse a este punto y aceptar la versión de Diputados.

“No es mucho, no importa mucho devolver al 85% porque se devuelve el monto nominal no el monto con los intereses que pudieron haber generado estos fondos”, dijo.

En lo que refiere al artículo N° 15, dijo que ahí está el Pa’ã o “el problema” ya que debe definir “si nos jubilamos a los 60 o a los 55 años”.

Indicó que en la versión Diputados, las jubilaciones se empezarán a pagar a quienes cumplan 55 años en adelante mientras que la Caja Parlamentaria propone elevar a los 60 años.

“Creo que se va a aprobar la versión con media sanción. que las jubilaciones corran a partir de los 55 años”, dijo Amarilla.

Posteriormente pidió modificaciones, según dijo, “de forma” entre ellos el artículo N° 17 del proyecto de ley; el N° 18; el N° 29 y el N° 32.

“Entonces, dos artículos pesados que son el 15 y el 32, y los otros son ajustes de forma, en realidad es lo que estamos proponiendo”, dijo el representante de la Caja Parlamentaria.

Previamente, Amarilla había dicho que la eliminación del aporte estatal sería un paso necesario para alinear la caja legislativa con ese objetivo.