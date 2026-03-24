Multinacionales preguntan sobre seguridad jurídica, dice presidente del Senado español

El titular del Congreso, senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC), recibió hoy al presidente del Senado del Reino de España, Pedro Rollán Ojeda (Partido Popular), quien estuvo acompañado de una comitiva parlamentaria. Fue en el marco de un encuentro con integrantes de la Comisión Parlamentaria de Amistad Paraguay–España, presidida por el senador Javier Zacarías Irún (ANR-HC).

Tras la visita protocolar, el político español fue consultado si nuestro país es atractivo para las inversiones españolas. Respondió que “Paraguay es atractivo”.

Rollán Ojeda contó que las empresas que están ya instaladas son empresas “de un tamaño medio”. Indicó que también las “grandes multinacionales españolas cada día están más interesadas en la seguridad jurídica, en la fiscalidad y en la facilidad para implantarse”.

“España, que también es un país mayoritariamente de pymes, de pequeñas y de medianas empresas. El viernes pasado tuve una reunión con el presidente de la Cámara de Comercio y nos indicaba que ya se está trabajando en la internacionalización y que la plataforma de Mercosur, desde luego que es una pasarela para poder fortalecer esos lazos, no solamente desde el punto de vista personal, sino también desde el punto de vista empresarial”, manifestó el titular del Senado español.

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Apuesta a las coincidencias

En otro momento, el presidente del Senado de España fue consultado sobre la adhesión de Paraguay a la Junta de Paz y el Escudo de las Américas, patrocinadas por el presidente de Estados Unidos de América (EE.UU.) Donald Trump. El político español admitió que existen diferencias pero indicó que apuesta en las coincidencias.

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“Creo que la relación entre los pueblos y el respeto entre los pueblos es algo tan importante como necesario, que la multilateralidad resulta crucial, que los principales logros y avances de la humanidad han nacido desde la unión y de la colaboración de los países y de los pueblos, y que ese es el camino a emprender, y que más allá de las diferencias que pueda existir, hay que poner encima de la mesa las coincidencias, y aquí lo que nos diferencia dejarlo un poquitito escorado en la medida de lo posible, porque hoy estamos padeciendo y sufriendo guerras que pensábamos que no iban a tener lugar”, expresó el parlamentario.

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Sobre la cuestión, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez (PSOE) se pronunció en contra de las intenciones de Trump, alegando “no a la guerra”, lo que había desatado el enojo del estadounidense con amenazas en el ámbito del comercio internacional.