Falleció Alberto Ramírez Zambonini, exministro del TSJE

Alberto Ramírez Zambonini (79 años) falleció esta tarde tras complicaciones de salud, de acuerdo a fuentes cercanas a la familia. El exministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), de afiliación en el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), fue una figura reconocida en el ámbito jurídico y político. Su deceso conmociona en los sectores vinculados a la administración electoral.

Ramírez Zambonini culminó su mandato electoral en el 2022, tras cumplir 75 años. Le reemplazó en el órgano electoral, César Rossel.

Conforme a los datos, se aguarda que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre su funeral y el reconocimiento oficial a su trayectoria.

Trayectoria de Ramírez Zambonini

Alberto Ramírez Zambonini realizó sus estudios universitarios en la Facultad de Derecho de la Universidad “Nuestra Señora de la Asunción”, obteniendo el título de abogado.

Los estudios de especialización y postgrado los efectuó en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica en Asunción, Paraguay.

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Entre los años 1993 a 1995 se desempeñó como asesor jurídico externo de la Municipalidad de Asunción, y de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

En 1995, es designado como Miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, institución que la presidió en 1996, 1999, 2000, 2003, 2006. En los años 1997, 1998, 2002 y 2005 se desempeñó como su Vicepresidente.

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Inamovible en el TSJE

En mayo del 2000, Alberto Ramírez Zambonini es declarado inamovible en su cargo de miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral mediante acuerdo y sentencia de la Corte Suprema de Justicia.

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El miembro del órgano electoral también participó como Observador Internacional Especial invitado por la OEA, CAPEL, IFES, y los respectivos Organismos Electorales en los Procesos Eleccionarios en: República Dominicana, El Salvador, Panamá, México, Chile y Venezuela. Ha participado en las diferentes reuniones de coordinación del Proyecto de Asistencia Técnica a la Justicia Electoral en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA).