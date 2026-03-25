FAP: Los dos últimos Super Tucano llegarán en agosto

La Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) recibirá en agosto de este año los dos últimos A-29 Super Tucano, que se sumarán a otros cuatro aviones del mismo modelo, adquiridos al fabricante brasileño Embraer, destinados en operaciones contra el crimen organizado y el narcotráfico.

El Gobierno paraguayo pagó a la compañía brasileña US$ US$ 101.606.000 por los seis aviones. La FAP recibió el pasado 30 de junio de 2025 los primeros cuatro Super Tucano en una ceremonia en la que participó el presidente paraguayo Santiago Peña.

Inicialmente se preveía que los dos Super Tucano arriben al país este mes, pero por cuestiones administrativas del fabricante, los aviones llegarán en agosto próximo.

El comandante de la FAP, general del Aire Julio Fullaondo Céspedes, informó que la demora se dio por un atraso en la línea de producción de un proveedor. Se trata del asiento inyector, cuyas piezas se importan de Europa, concretamente del fabricante Martin-Baker Aircraft Co. Ltd.

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Con dinero de Itaipú

El Super Tucano, modelo adquirido al fabricante brasileño Embraer por US$ 101.606.000, fue mediante un préstamo a ser descontado vía Itaipú Binacional.

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El Super Tucano es una aeronave de combate ligera, reconocida mundialmente por su versatilidad y eficacia en diversas misiones, incluyendo: 1. Patrullaje: capaces de realizar misiones de vigilancia y control del espacio aéreo. 2. Apoyo Aéreo Cercano: efectivas en operaciones de apoyo a fuerzas terrestres. 3. Entrenamiento: ideales para la formación de nuevos pilotos en técnicas de combate y maniobras aéreas, y 4. Capacidad de Interceptación.

Radares de Israel y EE.UU.

En su momento, el ministro de Defensa, Gral. (SR) Óscar González, señaló que los aviones Super Tucano se utilizan actualmente en operativos de “control del espacio aéreo”, una tarea que reconoció aún tiene “muchas limitaciones” debido, según dijo, a que los dos radares de fabricación israelí son “de corto alcance”.

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Los radares israelíes, llegaron al país a mediados del 2025, tras una “revitalización” por un poco más de US$ 1 millón. No obstante, González destacó que la vigilancia del espacio aéreo se reforzará con la llegada de radares de largo alcance de fabricación estadounidense, que Paraguay adquirió por unos US$ 45 millones.

Afirmó que el plazo de entrega de los radares estadounidenses es de 30 meses, contados “a partir de la firma del contrato, que se realizó en enero de 2025”. “La misión es el control del espacio aéreo y con eso conseguir evitar el vuelo de aeronaves irregulares del crimen organizado”, sostuvo.

Autorización del Senado

A propósito de los Super Tucano, el Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Defensa Nacional, solicitó la autorización del Senado para la salida del país de cuatro aviones (sin armamento) del mismo modelo, para un ejercicio militar previsto en Antofagasta, Chile, desde el 26 de junio al 13 de julio próximo.

El documento ingresó hoy en la sesión ordinaria del Senado para su posterior consideración en las comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa y Fuerza Pública.

La presencia de los Super Tucano es para el ejercicio denominado “Salitre”, que es uno de los entrenamientos aéreos multinacionales más importantes de la región, organizado por la Fuerza Aérea de Chile, conforme a los datos oficiales.

El ejercicio, indica la fuente oficial, reúne a varias Fuerzas Aéreas de distintos países para operar en un entorno combinado, replicando escenarios reales de operaciones modernas, con altos estándares de interoperabilidad, planificación conjunta y ejecución táctica.

Según fuentes oficiales, la participación de la Fuerza Aérea Paraguaya en la edición 2026, adquiere un valor estratégico sin precedentes. “El despliegue de cuatro aeronaves A-29 Super Tucano y un Casa C-212, no solo representa una contribución operativa concreta, sino también una clara señal del proceso de modernización, profesionalización e integración internacional que impulsa Paraguay”, indica el informe.