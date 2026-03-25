Piden que Bachi Núñez devuelva bonificaciones cobradas

La senadora liberal Celeste Amarilla pidió a su colega Basilio Núñez contribuir con la “economía de guerra” anunciada por el ministro Carlos Fernández Valdovinos y que devuelva el millonario recurso que percibió en concepto de bonificaciones extra por ser presidente del Congreso Nacional.

“Gastar mejor, en esta economía de guerra no es recortar todo. Implica suprimir, reducir gastos superfluos, gastos que no le hacen mejorar al pueblo”, dijo la legisladora.

“Voy a tocar las bonificaciones. He visto que presidentes anteriores no se han beneficiado con eso. Celebro que el señor Núñez haya renunciado, pero no es suficiente sino que debe devolver por que se equivocó”, remarcó Amarilla.

Solo Bachi Núñez cobró bonificación

Desde 2025, el senador Basilio “Bachi” Núñez percibía G. 21 millones mensuales adicionales como bonificación, alcanzando ingresos totales de G. 63.302.850 al mes.

Entre marzo de 2025 y febrero de 2026, el legislador ya logró embolsillarse G. 253.211.400 extra, únicamente a través de este rubro.

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“Estamos tan desprestigiados que lo único que podemos hacer es ceder ante las presiones ciudadanas. Estamos cayendo como efecto dominó que no podemos paliar. No estamos pudiendo levantar la cabeza, es la suma de los errores que cometieron los que nos precedieron y más nuestros errores”, puntualizó la senadora liberal.

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Indicó que a diario, saltan escándalos en la Cámara de Diputados o en el Senado que hacen que la ciudadanía cuestione al Poder Legislativo que se otorga privilegios y recorta presupuesto en áreas sensibles como la salud y la educación.

“Cada día una mala noticia del senado, y de diputados, que tenemos que recortar todo. No es populismo. Debemos gastar mejor. Muchos me dicen que si recortamos todas las bonificaciones solo vamos a suprimir 6 mil millones, que es poco. Pero cuando pedí 15 mamógrafos ya no había más en el presupuesto, pero si había para bonificaciones”, remarcó Celeste Amarilla.