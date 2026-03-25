Senadores postergan eliminar su jubilación vip

El punto fue abordado en la sesión extraordinaria de la fecha y tras un prolongado debate, el senador oficialistas Oscar “Cachito” Salomón (ANR, HC) pidió postergar el tratamiento por 15 días, moción que tuvo el apoyo de 27 votos.

El punto se “patea” entonces hasta la sesión prevista para el 8 de abril pese a que los diputados y senadores oficialistas habían dicho que buscaban tener la “altura moral” para reformar la Caja Fiscal de funcionarios, norma que ya fue sancionada y promulgada por el Ejecutivo el 18 de marzo.

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Todo indica que no se cerraron las negociaciones en la bancada cartista y sus aliados sobre si aceptar y sancionar la versión de la Cámara de Diputados o introducir nuevas modificaciones.

Durante el debate el senador liberocartista Dionisio Amarilla planteó modificaciones como representante de la Caja Parlamentaria. A su turno Oscar Salomon (ANR, HC) destacó que con estas modificaciones, el Estado ya no aportará a la caja.

Por otra parte, Celeste Amarilla (PLRA) señaló que si los derechos adquiridos fueron obtenidos en forma expúrea no se deben respetar y puso como ejemplo a las tierras mal habidas.

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Walter Kobylanski (Cruzada Nacional) sostuvo que la Caja Parlamentaria es una “jubilación vip” aunque a los oficialistas no les guste el calificativo y sostuvo que los privilegios se tuvieron que cortar cuando se aplicó la “Ley Godoy”. Agregó que incluso la Contraloría General de la República debió entrar a fiscalizar esta caja.

Eduardo Nakayama (Ind) calificó a la Caja Parlamentaria como una “una puerqueza” y “una bofetada”. Recalcó que hay trabajadores que aportan 35 años y que los legisladores no trabajadores sino representantes del pueblo. Pidió eliminar la Jubilación Vip por ética y sentido comun.

A su turno Rubén Velázquez (Yo Creo) abogó por la eliminación de la Caja, al ser una violación del principio constitucional de igualdad ante la ley.

Blanca Ovelar (ANR) subrayó que es insostenible una jubilación a los 10 años y pidió elevar el mínimo necesario a 15 años.

El senador Ignacio Iramain (PLRA) subrayó que en este periodo el Estado ha dado G. 38 mil millones a la caja. Líder Amarilla (PLRA) también recalcó que con esta modificación el Estado ya no aportará más fondos a la caja.