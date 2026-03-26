Caso Chaqueñito: Exigen que la Fiscalía y el Ministerio de la Niñez intervengan

La senadora y exministra de Salud Esperanza Martínez sostuvo que el cartismo finalmente le “suelta la mano” a Chaqueñito después de usarlo para copar el poder y expulsar a Kattya González solamente “para evitar que se levante más polvo” tras la difusión de audios sexuales sobre menores; el escándalo en que accedió a un departamento pagado por los contribuyentes y por otros “chanchullos que debe tener”.

“Pero bien que el voto de Chaqueñito les sirvió para avanzar en el copamiento, para echar a una senadora y para cerrar todos los debates que incomodaban. Quienes lo usaron y lo defendieron, hoy se tiran entre ellos la pelota o, mejor dicho, el audio”, subrayó la parlamentaria.

También recalcó que Chaqueñito entró al Congreso, al correrse la lista de Cruzada Nacional, como reemplazo de Rafael Esquivel “Mbururu”, condenado por abuso de menores. “Algo nos dice esto sobre nuestro sistema electoral y sobre nuestra sociedad”, lamentó.

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Sostuvo que tanto la Fiscalía, a cargo de Emiliano Rolón como el Ministerio de la Niñez, cuyo titular es Walter Gutiérrez, deben intervenir para investigar los audios difundidos y saber si hubo encubrimiento.

Fiscalía y Niñez simulan demencia o son cómplices

Por su parte la exsenadora Desirée Masi increpó al Ministerio Público y al Ministerio de la Niñez por no investigar el audio.

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“Si el audio es real e involucra a menores, hay sospecha de tentativa de un crimen muy grave. Si no lo es, estamos hablando de intento de extorsión a un senador y es grave también, más allá de la opinión que tengamos del susodicho”, remarcó la parlamentaria.

Pidió a los involucrados a no quedarse con el simple morbo y que quienes tienen en su poder el audio “tienen la obligación de denunciar, a pesar que Fiscalía y Niñez simulen demencia o son cómplices”, aseveró.

Celeste Amarilla culpó a Payo Cubas

Finalmente la senadora liberal Celeste Amarilla culpó a Paraguayo Cubas, líder del Partido Cruzada Nacional, por la calidad de sus candidatos y llamó a la ciudadanía a depositar sus votos solo a los partidos tradicionales, es decir a la ANR y al PLRA.

“Payo Cubas nunca más !!! Ni similares ! Irresponsables, ineptos, populistas ! No más experimentos porfavor ! Finalmente los partidos tradicionales tenemos la historia y la estructura para luego hacernos responsables de lo que hacemos y la ciudadanía tiene a quien castigar”, manifestó.

Dijo además que a “estos marginales que irrumpen en la política por diversión o por pretenciosos o por megalómanos no se les puede confiar la República”.

“Aprendan ! Advenedizos, tiktokeros, influencers, a lo suyo, y la política no es lo suyo. Este es el momento justo en que los votantes deben reflexionar sobre sus votos, esto les dió Payo Cubas, ladronzuelos, chorritos, analfabetos funcionales, desequilibradas, pedófilos, que falta ? Meretrices ?“, se preguntó.