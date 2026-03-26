“Menor y virgen”: ¿Quién pagó y qué dice la pericia del audio atribuido a Chaqueñito?

Justo en el momento en que se sigue aguardando la prometida renuncia del senador cartista Javier Chaqueñito Vera (aliado de la bancada de Honor Colorado), salta un informe pericial “confidencial” realizado por el perito en Acústica, Audio y Fonética Forense, Pablo Miguel Vourliotis, pero cuyo contratante es una incógnita.

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La pericia se realizó a un video (formato MP4) que fue arrimado como “evidencia” por el propio senador “Chaqueñito” Vera como parte de su denuncia presentada el pasado lunes por el legislador, en la que alega ser víctima de “sextorsión”.

Vera alegó que supuestamente se difundió a través de aplicaciones de mensajería contenido generado con “Inteligencia Artificial” donde -textualmente según la denuncia- “en uno de los audios decía que estaba interesado en mantener relaciones con una persona de sexo masculino virgen (menor de edad)".

Si bien es sumamente relevante aclarar la veracidad o no de un video atribuido al legislador, ya que podría constituirse en un hecho punible y peor aún con menores como potenciales víctimas, también llaman la atención varios aspectos de esta pericia.

Es relevante no disociar que por una lado el caso podría tratarse de una autoridad electa posiblemente envuelta en una conducta penal, pero también porque el caso sirve de cortina de humo a las escandalosas bonificaciones cobradas por el presidente del Congreso, el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez.

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Lo que revela y lo que no la pericia

El informe se sustenta en seis dudas sustanciales que fueron evaluadas técnicamente en el aspecto auditivo al material atribuido a Chaqueñito, tras lo cual en resumen no hubo mayormente resultados concluyentes, sin embargo, este análisis al menos confirma que no se tratan de audios generados por inteligencia artificial.

“El audio no es inteligencia artificial, es una voz real, pero hay indicios de que hay manipulaciones del audio. Como es un audio ya manipulado, se necesitaría el audio original si es una frase que corresponde a una misma frase", señaló a ABC el perito.

La pregunta medular sería la siguiente: “¿El locutor pronunció el enunciado atribuido?“, es decir, ¿es Chaqueñito al que se oye supuestamente solicitando menores vírgenes?, ante lo cual Vourliotis en su informe concluye que no puede asegurarlo al no contar con el archivo original.

“NO CONCLUYENTE con este material. Requiere archivo fuente original”, señala taxativamente el informe que tampoco puede asegurar sea “auténtico sin ningún tipo de edición” y que “moderadamente” presenta anomalías estructurales.

Eso no implica que se inocencia o culpabilidad, sino que simplemente no se puede concluir suficientemente las dudas.

Un hecho que sí comprometería la versión de Chaqueñito de que podría tratarse de Inteligencia Artificial es que se confirma que hay diálogos en guaraní, idioma que es difícil de replicar aun por la IA.

Ante ante la consulta de si “¿El locutor es de habla guaraní?“, la conclusión es que estos audios ”Apoya FUERTEMENTE" esos indicios, es decir, es de una persona guaraní hablante.

Algo que también aclaró en la conversación posteriormente Vourliotis es que su peritaje no incluyó comparación de voces y que el video que peritó tenía el audio grabado aparte.

“Comparación de voces no hice, solamente (analicé) si el audio está íntegro fonéticamente o acústicamente”, dijo.

Algo también sumamente llamativo es la fecha del peritaje, que en el documento se consigna fue del 23 de marzo pasado, mismo día que Chaqueñito hizo su denuncia ante la policía.

¿Quién pagó el peritaje?

Nuestro medio se comunicó con el perito Pablo Miguel Vourliotis y ante la consulta puntual sobre quién financió el peritaje, se escudó en la confidencialidad.

“Por una cuestión de confidencialidad no puedo decir hasta que me autorice. Yo no conversé con Chaqueñito”, dijo confirmando al menos que el legislador involucrado no fue su contratante.

Por su parte, el senador cartista Derlis Maidana afirmó que tuvo oportunidad de hablar con Chaqueñito y este le indicó que le pasó los audios al presidente del Congreso, el senador “Bachi” Núñez.