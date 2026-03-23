“Menor y virgen”: Chaqueñito denuncia extorsión con “audios de IA”

Según el acta labrada hoy ante la Sala de Denuncias de la Dirección Contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional, el senador Javier Vera “Chaqueñito”, de 39 años, denunció haber recibido mensajes de un teléfono celular que pertenecería a una persona de nombre Rodolfo Acosta. Este último tiene el mismo apellido que un expolicía imputado por haber extorsionado al legislador dos años atrás.

Lea más: Estos fueron los “ausentes” durante el salvataje a Chaqueñito

En su denuncia, Vera agregó que esta persona había dicho que recibió un celular en que se encontrarían varias notas de audio supuestamente atribuidas a la voz del parlamentario y que estos serían difundidos para que perdiera su investidura.

Vera acotó que en uno de esos audios decía “que estaba interesado en mantener relaciones con una persona de sexo masculino virgen (menor de edad)“, según el acta.

A esto se suma que el parlamentario además confirmó que una persona de su confianza le aseguro que dichos audios en realidad ya estarían circulando en varios grupos de WhatsApp.

En la denuncia, Chaqueñito alega no tener relación alguna con los audios en cuestión y que dichas pruebas serían creadas a través de inteligencia artificial (IA) a fin de dañar su imagen, con la intención de que el mismo sea retirado de su cargo público.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Chaqueñito: fanático de las cucarachas quien “cobra US$ 20.000 por voto” al cartismo

En otro audio, dijo cobrar US# 20.000 por voto

No es la primera vez que este legislador tiene problemas con audios filtrados. En setiembre de 2025 se lo escuchó decir que cobraba al cartismo U$S 20.000 por cada voto y que pedía a la Itaipú Binancional facilitarle pagos fradulentos por uso de automóviles así como un comisionamiento para su asesor jurídico.

Chaqueñito también negó que haya sido su voz, pero sus colegas cartistas lo sancionaron con una suspensión de 60 días y le quitaron al investidura a la exsenadora Norma Aquino “Yamy Nal”, quien en el mismo audio dijo que los senadores cartistas iban a repartirse una donación de Taiwán.

La denuncia del parlamentario surge días después del escándalo y fallido pedido de pérdida de investidura en su contra por haber usado su cargo para acceder a un departamento en un edificio construido por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH), inmueble del que fue forzado a renunciar después que los senadores cartistas y sus aliados lo volvieran a salvar.

Casualmente esto también surge después que su colega, la senadora Lizarella Valiente (ANR, HC) haya presentado un proyecto de ley para acelerar la censura en redes sociales de cualquier imagen, video o audio que algún afectado sostenga que se trate de una creación con Inteligencia Artificial y que dañe su imagen.

A dos años de su sextorsión

Este caso también aparece a casi dos años que Chaqueñito denunciara que un expolicía lo extorsionaba para no difundir imágenes íntimas suyas. Se trataba de Facundo Acosta, quien fue imputado por cometer sextorsión. El exuniformado entonces de 22 años pidió G. 200.000 al parlamentario. El político lo denunció y llamó la atención la celeridad con que se actuó en este caso.

Lea más: Imputan a expolicía por pedir dinero a legislador para no difundir imágenes íntimas

Semanas después de este caso, la Bancada de Honor Colorado lo expulsó de sus filas, sin embargo, el mismo sigue siendo servil al cartismo y este bloque lo sigue protegiendo.