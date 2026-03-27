“Bukele’i” tiene parientes cartistas y dice que a Sole “la gente no le quiere”

Consultado ante las acusaciones de ser un “infiltrado” en la oposición, Rodrigo Franco Arriola, alias Bukele’i, precandidato a intendente del Partido Demócrata Cristiano (PDC), confirmó que Francisco Franco Arriola, candidato a concejal de Honor Colorado, es su hermano.

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“Sí, lastimosamente”, dijo al aclarar que no comparte los mismos principios de este lado de su familia.

No obstante, también confirmó que su hermana Larisa Giselle Franco Arriola, primera suplente en la lista de concejales de Asunción por el PDC, fue candidata a concejal suplente por una lista colorada, pero sostuvo que confía plenamente en ella. Agregó que su hermana nunca fue funcionaria ni tuvo un cargo electivo.

Franco Arriola señaló que el hombre que lo motivó a involucrarse en la política fue su padrastro y candidato N° 1 a concejal del PDC, el Dr. Tadeo Zarratea, escritor, exsenador liberal y exjuez laboral. “Tadeo es una persona que tiene valores. Y me enseñó lo que sé”, sentenció.

En cuanto a sus pasos por otras fuerzas políticas, Franco señaló que en 2021, a sus 23 años, formó parte del equipo de marketing de la campaña a la Intendencia de Asunción de Eduardo Nakayama, actual senador que renunció al PLRA, generando contenido a través de su medio digital independiente “El Analista” mientras trabajaba y estudiaba.

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Añadió que en un momento dado se llegó a afiliar al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), “pero hoy también está copado por ladrones. No llegué a retirar mi afiliación”, dijo.

Hay un vacío en la oposición, dice

Finalmente, sostuvo que encuentra un vacío en la oposición y que de haber un candidato que tenga aceptación popular le apoyaría sin dudar. Pero sostuvo que en sus sondeos se aprecia que a la candidata de la alianza opositora, Soledad Núñez, no le quiere la gente y así es imposible que gane.

“No le veía tan mal al principio, pero después me di cuenta del rechazo. Y cuando empezó a recorrer con Ramón Ortiz y Christian Bareiro... nunca más”, finalizó.