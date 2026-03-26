Con solo G. 10 millones declarados, “Bukele’i” se lanza por la intendencia de Asunción

La agrupación informó que el movimiento “Todos por el PDC” del Partido Demócrata Cristiano realizará el lanzamiento de sus precandidaturas para intendente y concejales de la ciudad de Asunción este viernes 27 de marzo, a las 20:00 horas, en el local partidario ubicado sobre Francisco Dupuis N° 962.

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El lanzamiento se llevará a cabo en el marco de la conmemoración de sus 65 años de vida institucional.

Subrayan que Franco Arriola, candidato a la Intendencia de Asunción, encabeza una propuesta política orientada al fortalecimiento de la gestión municipal, la participación ciudadana y la promoción de políticas públicas con enfoque a la transparencia.

Mientras que el candidato cartista Camilo Pérez declaró ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral que dispone de G. 2.500 millones; que el candidato por la disidencia colorada el senador Arnaldo Samaniego dijo que dispone de G. 300.000.000 y la opositora Sole Núñez declaró fondos por G. 50 millones, Franco declaró que solo posee ahorros por G. 10 millones en el sistema bancario.

En su declaración de ingresos de gasto de campaña (DIGC), disponible en la web del TSJE, Franco agregó que su actividad laboral son los desarrollos inmobiliarios, que no posee recursos en efectivo, contribuciones ni préstamos para su campaña.

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En su declaración de intereses económicos (DIEV) negó tener acciones en empresas que puedan resultar en un conflicto de intereses con proveedores del Estado.

Lista de concejales

Su lista propia de 24 candidatos a concejales es encabezada por el exjuez y escritor Tadeo Zarratea, Hugo López Sanabria, José “Puma” Rodríguez Toppi, Fernando “Fergo” Gamarra y Carmen Leticia Ramírez Paredes.

Sigue en la lista César Ramón Cañiza Bogado, Edgar Guillermo Escobar, Amanda María Cáceres Lombardo, Claudio “Morsa” González y Rodrigo Sebastián Arellano, entre otros.

La primera suplente es Larisa Giselle Franco Arriola, hermana del candidato a intendente.