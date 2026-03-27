Candidatura con sello familiar: suegro de Alliana apunta a la Junta Municipal de Pilar

En un escenario político cada vez más tensionado por las internas partidarias, el lanzamiento de la candidatura de Guillermo Souto a la Junta Municipal de Pilar no pasó desapercibido.

Más allá de su trayectoria en el ámbito ganadero y su rol en campañas sanitarias, su condición de suegro del vicepresidente Pedro Alliana despertó cuestionamientos sobre la creciente presencia de vínculos familiares en la arena política local.

El acto de presentación se realizó en un local de eventos de la ciudad de Pilar, con la presencia del precandidato a intendente Emmanuel Cuevas, bajo la bandera del movimiento Honor Colorado.

Guillermo Souto se suma a la lista 2, opción 2, alineándose con la estructura partidaria que busca consolidar espacios de poder en el municipio.

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Lo que dijo Souto

Durante su intervención, el candidato defendió su postulación asegurando que su motivación radica en aportar su experiencia profesional y productiva. “Vengo a colaborar con mi experiencia como profesional, como persona y como productor”, expresó, intentando despegar su figura de cualquier lectura vinculada exclusivamente a su parentesco con el vicepresidente.

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Sin embargo, en redes sociales y grupos de mensajería, sectores ciudadanos manifestaron su rechazo a la candidatura. Entre las críticas más recurrentes se destaca el reclamo de mayor apertura a liderazgos jóvenes, con una visión más actualizada del rol legislativo municipal.

Consultado sobre una eventual “bajada de línea” desde la Vicepresidencia, Souto negó cualquier tipo de injerencia política directa, aunque reconoció contar con el respaldo de su entorno familiar. “Estoy blindado”, afirmó, en referencia a los cuestionamientos que rodean su incursión electoral.

El propio candidato dejó entrever una proyección política mayor al mencionar que uno de los objetivos del sector es impulsar en 2028 la llegada de Pedro Alliana a la Presidencia de la República, lo que añade un componente estratégico a su participación en la política local.

El acto contó con la presencia de dirigentes y referentes partidarios, entre ellos su hija, la diputada nacional Fabiana Souto, concejales municipales y departamentales, además de dirigentes barriales. Llamativamente, no participaron del evento figuras clave como el vicepresidente Pedro Alliana, el gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Forneron, ni otras autoridades de peso, como el intendente municipal Fernando Ramírez, en un gesto que no pasó inadvertido en el ambiente político local.