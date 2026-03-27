Nenecho se pichó porque Añetete lo trató como paria

Esta mañana, el Comando Capital de Colorado Añetete emitió un comunicado reprochando a su ahora precandidato de consenso de la disidencia a la intendencia de Asunción por el Partido Colorado y senador, Arnaldo Samaniego (ANR, Causa Republicana) que su apoderado Juan Villalba y el jefe de campaña Iván Arévalo mantuvieron un encuentro cercano con el cuestionado exintendente cartista de Capital (con procesos penales pendientes), Óscar “Nenecho” Rodríguez.

Lea más: Primer roce Añeteté con Arnaldo: Piden la cabeza del jefe de campaña por reunirse con Nenecho

A través de otro comunicado, el precandidato Samaniego intentó mantener una postura salomónica, aunque se evidenció más bien como tibia, pidiendo “cordialmente” a “Nenecho” que desista de su candidatura a concejal municipal.

El que sí respondió molesto fue “Nenecho” Rodríguez, quien disparó contra el diputado de Asunción y de Colorado Añetete Mauricio Espínola, que compartió el comunicado.

“Pero que caradura sos!! Reunirse conmigo payaso! Si vos me pediste siempre ayuda!! No te olvides que yo te ayudé para ser diputado, bocón!! Negame”, le escribió en X.

También le reprochó lo mismo al exviceministro de Empleo y actual candidato a concejal, Daniel Sánchez, a quién le dijo: “A vos también te ayudé y no te olvides, payaso!!”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este le retrucó diciendo: “Nenecho, ¿vos me echaste del cargo que tenía o tus madrugadas hacen que te olvides, payaso? Sos una vergüenza para el partido. Hiciste todo bien, todo bien PARA QUE AHORA ESTÉ EN RIESGO LA VICTORIA DEL PARTIDO EN OCTUBRE. Ocupate de tus causas judiciales, y hacete ver“.