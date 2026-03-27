Niñez presentará denuncia penal para investigar a Chaqueñito por audio viral

El titular del Ministerio de la Niñez relató que tras la viralización de un presunto audio del senador Chaqueñito conversó directamente con el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, para tomar una decisión como Gobierno.
Calificó de “muy grave” el contenido del audio en que se habla de una tentativa de abuso a menores de edad, por lo que van a intervenir acudiendo directamente ante la Fiscalía.
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“Hoy voy a presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público para investigar a fondo los hechos. Esto no es condenar a nadie, esto es para que el Ministerio Público pueda intervenir también respecto al audio que circuló y verificar mediante una prueba pericial forense todos los elementos y llegar a las últimas consecuencias”, destacó en ABC Cardinal.
El ministro recordó que incluso la tentativa de abuso a menores de edad está penada por la ley vigente. “Yo no soy el juez, no soy el fiscal. Acá no le estamos condenando a nadie. Necesitamos, como en todos los casos. Todos tenemos la intención de que se pueda aclarar”, acotó en otro momento.
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Piden investigar a más involucrados
En ese contexto, resaltó que también esperan que se investigue a la otra persona involucrada en la comunicación filtrada. “Hay que llegar al destinatario, otras personas involucradas, ver si el hecho se consumó o no, si fueron varias veces... Creemos que se tiene que investigar, estamos convencidos, no como ministerio nomás, como Gobierno”, enfatizó.
Insistió en que se debe investigar a otros posibles involucrados. “Mínimamente, hay una persona más. Se debe actuar con mucha celeridad, pierda o no la investidura, renuncie o no renuncie. Se tiene que llegar a la verdad y no quedarse solo en la persona que envió el audio sino visibilizar la cadena”, manifestó.