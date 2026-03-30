Diputados también se “lava las manos” con recorte de beneficios

Esta mañana, en Senado postergaron el tratamiento del proyecto de ley planteado para limitar el festín con bonificaciones, presentado por el ahora “arrepentido” presidente del Congreso, senador cartista, Basilio “Bachi” Núñez, que tras cobrar G. 254 millones de más en menos de un año, ahora se dio cuenta de que era una “inmoralidad”.

En la fecha, casi a la par del Senado, la Comisión de Cuentas y Control de Diputados pateó el tema para el próximo lunes y dictaminar el proyecto en su versión Diputados, que en la sesión del pasado martes 24 supuestamente tenía acuerdo de todos los sectores para ser aprobado.

En el caso de Diputados, para evitar dictamen en contra y buscando que el cartismo no mande al muere el proyecto, se solicitó postergar por una semana más buscando el consenso.

La iniciativa de Diputados, además de eliminar los escandalosos pagos por bonificaciones (que es lo que pretende cortar el Senado), plantea recortes en rubros de combustibles, cattering, regalos y otros gastos superfluos.

Llama la atención que en Cámara Baja, donde la “aplanadora” cartista tiene acostumbrado atropellar con cuánto proyecto pretendan imponer, en este caso habla de prudencia y de no tratar “a tambor batiente”, según había alegado la semana pasada el vicelíder de la bancada de Honor Colorado, Yamil Esgaib.

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En la pasada sesión, el cartismo se mostró dividido, ya una parte de la bancada estuvo presente, pero otro grupo operó para dejar sin quorum y evitar el tratamiento.

Al no tener dictamen y no figurar en el orden del día de la sesión ordinaria de mañana, se hace muy poco probable que el proyecto pueda ser tratado antes de la Semana Santa.

La excusa en el Senado para no tratar hoy fue que supuestamente querían congeniar con Diputados, esto luego de que incluso el presidente del Congreso, “Bachi” Núñez atacara la iniciativa de la Cámara Baja diciendo que supuestamente era una copia de la Ley N° 6622/2020 que “establece medidas de racionalización del gasto público en Paraguay”, mejor conocida como “Ley Godoy”.

El proyecto de Diputados plantea recortar: