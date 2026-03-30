Yolanda Paredes denuncia supuesto plan para frenar a Lucía Mendoza y mantener voto cartista

Según Paredes, el cartismo cuenta con un objetivo concreto: impedir que su suplente asuma la banca. “La decisión es de ellos absolutamente. Si quieren alargar, esto se va a alargar. Nosotros en la oposición no tenemos los votos suficientes para impulsar nada”, afirmó la legisladora.

Paredes aseguró que la discusión ya no gira en torno a la figura de Vera, sino a quién ocupará su lugar en el Senado. “Ya no se trata de Javier Vera, sino de quién lo reemplaza”, sostuvo.

De acuerdo con la información que dice haber recibido, existiría una estrategia para impedir el juramento de Mendoza. “Me dijeron que no quieren que Lucía Mendoza jure”, afirmó.

La figura de “Mbururú” en el centro de la polémica

Uno de los puntos más controvertidos de la denuncia es la supuesta intención de liberar a Rafael Esquivel, conocido como “Mbururú”, quien actualmente se encuentra privado de libertad. “A mí me dijeron que le están tratando de sacar de la cárcel y traerlo acá”, expresó Paredes.

Según explicó, si se anula el proceso judicial en su contra, el escenario político podría retroceder a un punto inicial que le permitiría reclamar su banca en el Senado.

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“Si se levanta la detención y se anula el procedimiento, volvemos a cero. Entonces él tendría la posibilidad de jurar y asumir su banca”, indicó.

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El caso de Esquivel también está rodeado de polémicas judiciales. Paredes mencionó la existencia de un video en el que la denunciante de un caso en su contra habría desmentido su acusación, alegando manipulación, elemento que sería utilizado para liberarlo.

Sin embargo, la situación legal del dirigente sigue siendo compleja y genera debate tanto en el ámbito político como judicial.

La senadora dejó en claro que no mantiene contacto con Esquivel, aunque reconoció que, de darse su eventual regreso, deberá asumir las consecuencias de sus decisiones políticas. “Él puede volver, pero tiene que cumplir con su juramento con el Partido Cruzada Nacional”, señaló.

Qué dice Bachi Nuñez??

Al ser consultado sobre el tema, el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Nuñez respondió que “cada uno que se haga cargo del lastre que trajo acá (al Congreso)”, para luego agregar que “le corresponde” asumir el cargo a Lucía Mendoza, actualmente en condición de suplente de Cruzada Nacional, pero que ya había asumido el cargo, cuando Javier Vera fue suspendido.