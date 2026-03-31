Este es el mensaje de Chaqueñito tras ser expulsado del Senado

Por unanimidad de 36 votos, el Senado retiró ayer la investidura y expulsó del Congreso a Javier Vera, alias Chaqueñito, ante el escándalo de audios filtrados sobre presunta prostitución con menores.

Hoy, el exsenador publicó un mensaje en su cuenta de Facebook, donde aseguró que va a “limpiar” su imagen y trabajará “en lo que se venga”.

Asimismo, sostiene que volverá al Senado para el próximo periodo legislativo, pese a que la solicitud para su pérdida de investidura giró en torno a audios difundidos públicamente, en los que presuntamente se escucha a Vera solicitando un intercambio de carácter sexual involucrando a un menor de edad “virgen”.

“Voy a limpiar mi imagen y trabajaré en. Lo que se venga, pero saldrá en claro que jamás estuve con menor de edad, y volveré al Senado próximo periodo, por lo momento, crearé un refugio para animales abandonados en eso trabajaré y demostrare mi inocencia, no va pasar mucho tiempo que se den cuenta a todos eso que me trataron en comentarios mal se retracte porque jamás fui así y jamás lo seré mucha maldad de la gente me hace más fuerte para seguir luchando!!! (sic)”, detalla su publicación en la que el único punto que lleva corresponde a un error.

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