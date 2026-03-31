Política
31 de marzo de 2026 - 16:08

Este es el mensaje de Chaqueñito tras ser expulsado del Senado

javier odilon vera medina chaqueñito
Imagen de archivo: el exsenador Javier "Chaqueñito" Vera.

El exsenador Javier “Chaqueñito” Vera difundió un mensaje en sus redes sociales luego de haber sido expulsado del Senado ayer tras escandalosos audios filtrados que supuesamente lo vinculan. “Volveré”, resaltó, además de otras expresiones más.

Por ABC Color

Por unanimidad de 36 votos, el Senado retiró ayer la investidura y expulsó del Congreso a Javier Vera, alias Chaqueñito, ante el escándalo de audios filtrados sobre presunta prostitución con menores.

Hoy, el exsenador publicó un mensaje en su cuenta de Facebook, donde aseguró que va a “limpiar” su imagen y trabajará “en lo que se venga”.

Asimismo, sostiene que volverá al Senado para el próximo periodo legislativo, pese a que la solicitud para su pérdida de investidura giró en torno a audios difundidos públicamente, en los que presuntamente se escucha a Vera solicitando un intercambio de carácter sexual involucrando a un menor de edad “virgen”.

“Voy a limpiar mi imagen y trabajaré en. Lo que se venga, pero saldrá en claro que jamás estuve con menor de edad, y volveré al Senado próximo periodo, por lo momento, crearé un refugio para animales abandonados en eso trabajaré y demostrare mi inocencia, no va pasar mucho tiempo que se den cuenta a todos eso que me trataron en comentarios mal se retracte porque jamás fui así y jamás lo seré mucha maldad de la gente me hace más fuerte para seguir luchando!!! (sic)”, detalla su publicación en la que el único punto que lleva corresponde a un error.

La publicación de Vera tiene más de mil reacciones de "me divierte" en Facebook.
La publicación de Vera tiene más de mil reacciones de "me divierte" en Facebook.

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