¿Qué pasará con el departamento de “Chaqueñito”? Esto explica el MUVH

En las primeras horas de la tarde de este martes, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) recibió la nota del senador Javier Odilón Vera, quien comunicaba al ministro Juan Carlos Baruja su renuncia al departamento que le fue adjudicado en el edificio Las Residentas, ubicado en Luque.

Carlos Villamayor, jefe de Gabinete del MUVH, comentó que el documento está siguiendo el trámite administrativo pertinente para establecer la rescisión del contrato de compraventa financiada.

La renuncia de Vera se produjo horas después de que el MUVH informara que realizaría una verificación “in situ” de los adjudicados con el fin de constatar “el efectivo cumplimiento de las condiciones de uso, ocupación y residencia establecidas en el marco de los programas habitacionales vigentes”.

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En ese sentido, Villamayor explicó que los verificadores tienen una operativa por medio de la cual realizan más de una visita para constatar que los departamentos estén siendo habitados. Con el acta labrada y en caso de no cumplir el requisito, se inicia el proceso interno de rescisión del que también participa el beneficario para ejercer su defensa.

Pese a la renuncia de “Chaqueñito”, el funcionario remarcó que el procedimiento por el cual fue beneficiado el senador se realizó dentro de lo legal.

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“Como el ministro lo había explicado el día de ayer, desde el primer momento se actuó dentro del marco legal pertinente. No existió ningún privilegio para nadie, no existió tampoco un trato preferencial para nadie”, señaló.

¿Cuándo estará disponible el departamento?

Carlos Villamayor explicó que de acuerdo a la norma, se debe emitir una resolución y habilitar nuevamente la convocatoria a nivel nacional a través de medios de prensa y redes sociales.

Explicó que las condiciones y requisitos no son difundidos; más bien se dan a conocer los medios a través de los cuales cada interesado puede acceder a dicha información.

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La renuncia de “Chaqueñito” pasa ahora a la Dirección de Desarrollo Inmobiliario, que tras los procedimientos internos pertinentes, debe comunicar a la Dirección Jurídica y esta derivar a la Secretaría General para la firma de la resolución por parte del ministro Juan Carlos Baruja. A partir de ahí se iniciará de nuevo el proceso de postulación.