Mario Abdo calificó de “inútil” la gestión de Santiago Peña

Durante una gira política por el departamento de Misiones, el expresidente de la República y líder del movimiento Colorado Añetete, Mario Abdo Benítez, lanzó duras críticas al gobierno del actual presidente Santiago Peña, a quien calificó de “inútil”.

El exmandatario cuestionó la gestión del Ejecutivo y apuntó a la falta de avances en obras y proyectos impulsados durante su administración.

El cuestionamiento obedece principalmente a la paralización de los tramos dos y tres de la Ruta del Progreso, cuyas obras se habían iniciado a inicios del 2024 y que se estaban ejecutando por tramos en tres partes, de las cuales solo el tramo uno sigue con los trabajos.

“La Ruta del Progreso es la obra que yo licité y adjudiqué, que hoy está paralizada. Esta gente es gente inútil; si yo era Presidente, hace rato ya íbamos a estar paseándonos por la Ruta del Progreso”, señaló Mario Abdo Benítez.

Lea más: Ruta del progreso: pobladores piden priorizar inicio de obras del tramo tres

Ruta del Progreso

Las obras de dicha ruta tienen varios cuestionamientos y uno de ellos es la paralización de obras del tramo tres desde el mes de octubre del año 2024, tras la rescisión del contrato del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con la empresa ganadora de la licitación, Caldetec Ingeniería SRL, por falta de documentaciones requeridas por la cartera estatal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras esta situación, el MOPC adjudicó las obras a la segunda empresa que se presentó para la licitación, MM Constructora, que debería reiniciar los trabajos, pero la situación hasta la fecha no se concretó.

Además de esto, actualmente el tramo dos también se encuentra paralizado, ya que según los pobladores de la comunidad de Loma Perõ, las tres empresas que están trabajando en esta ruta conformaron un consorcio y actualmente están priorizando los trabajos del tramo uno, que consiste en 18,62 km, que va del cruce Yvyraty, ruta cuarta Ñeembucú, hasta el puente sobre el arroyo Aguaray.

En ese sentido, de acuerdo a las documentaciones de Contrataciones Públicas, este tramo correspondería a Construpar S.A cuyos responsables legales son Carlos Antonio Benitez Cespedes, Guillermo Luis Mas Metz y Sergio Ruben Samudio Baez, pero actualmente las tres empresas están trabajando en ese mismo tramo.

El tramo dos, que actualmente está también en pausa, es de 20,07 km y abarca desde la cabecera de este último puente hasta el kilómetro 38,69, donde se empalma con el asfaltado ya existente en la compañía de Loma, y la empresa que debe encargarse de este tramo es Tecsul S.A.E., cuyos representantes legales son: Joaquin Fernandez Solano Lopez, Luisa Adela Solano Lopez de Fernandez y Marcelo Piñeiro Flecha.

Y, por último, el tramo tres, que está paralizado desde 2024, fue adjudicado ya a MM Constructora S.A., y su representante legal es Jorge Antonio Moreno Mereles, y debería continuar con las obras hasta la ruta PY01, un tramo de 5,35 km y una variante de 6,2 km.

Quisimos nuevamente saber la versión de los encargados de las obras para tener una explicación sobre los trabajos que se están desarrollando, pero lastimosamente no fue posible, ya que no responden a los intentos de comunicación con los mismos.