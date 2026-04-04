No perdonan ni a personas con discapacidad: revelan otro modus operandi de “mafia de pagarés” que embarra gravemente al BNF

La denominada “Mafia de los pagarés”, una enorme estructura criminal que opera hasta ahora e involucra a actores privados como a estatales, sigue extendiendo su podredumbre hacia cada vez más instituciones y con cada vez mayor inmoralidad, y en este caso, embarra al Banco Nacional de Fomento (BNF), según logró documentar el senador Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista).

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El legislador expuso el caso de Isabelino Cipriano González, víctima de esta variante del esquema que -según el legislador- apunta dolosamente a aprovecharse de personas con discapacidades.

“Desde la Comisión estamos dando seguimiento a otra de las modalidades de la Mafia de los pagarés. Otorgamiento de crédito en el BNF sin tener el perfil crediticio pero con grandes facilidades, para luego apropiarse del dinero, bajo engaños. Personas con discapacidad con salario estable también son víctimas de esta modalidad", comenzó denunciando el senador.

No es la primera vez que se sospecha la complicidad del BNF con la llamada “Mafia de los pagarés”, ya que esta misma Comisión Especial detectó que el banco estatal facilitó los descuentos compulsivo de salarios a sus clientes, en favor de la empresa de cobro de deudas, Walton.

Sin embargo, en el caso de Isabelino González, el legislador sospecha que hasta podrían haber fraguado o simulado solicitudes de créditos millonarios.

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“El caso de Isabelino evidencia una grosera actuación del BNF: se trata de una persona con discapacidad auditiva (sordo y mudo) y analfabeta, con una discapacidad cognitiva del 71% certificada por las Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis). Pero, según el banco, solicitó un préstamo de 30 millones y realizó todo el trámite sin apoyo, ya que se ‘comunicaba sin dificultad’“, comentó Filizzola.

La respuesta oficial del BNF hace sospechar solo tres cosas, 1) que fraguaron la solicitud u omitieron totalmente los controles, 2) que fue otra persona la que realizó el trámite, ya que pese a que Isabelino es “sordo y mudo”,el BNF oficialmente reportó que durante la tramitación del crédito “la comunicación fue verbal, sin inconveniente” por lo que no requirieron intérprete de lenguaje de señas. 3) La tercera opción es que Isabelino milagrosamente recuperó el habla solo para ese trámite.

“Es vergonzoso que el BNF reconozca con total ligereza que una persona que solo se comunica en el lenguaje de señas haya mantenido una entrevista y adquirido una obligación sin la participación de un intérprete. Además, afirma que no fueron necesarios mecanismos de accesibilidad. ¡Ni lo asumen como un error de procedimiento, cuando menos!", reclamó Filizzola.

Tuvo que pasar por al menos cuatro filtros

El nivel de vulneración de controles del BNF es tal, que hace recordar a cuando el “hermano del alma” del expresidente de la Republica, Horacio Cartes, Darío Messer movió millones a través de la institución pese a estar siendo investigado por lavado de dinero en Brasil.

En el caso de Isabelino, su solicitud de crédito tuvo que pasar, sin que ni uno supuestamente se percatara que era sordomudo, por las áreas de:

Atención al cliente

Riesgos

Operaciones

Gerencia/subgerencia

Es por ello que Filizzola remarca que “este caso no es solo un error en la ventanilla. Es una práctica criminal que involucra desde los funcionarios intervinientes hasta la alta conducción”.

Víctima jamás vio los G. 30 millones

Lo más grave de todo es que además de los cobros compulsivos de salarios a Isabelino González, alguien se quedó con el préstamo por el cual a estas personas con discapacidad se le está descontando su salario.

“Hubo fallas graves en la supervisión bancaria. Estamos ante varias infracciones relativas al ámbito bancario y también es necesario evaluar eventuales responsabilidades penales. Un tercero se quedó con los 30 millones e Isabelino sigue pagando el préstamo por descuento directo de su salario. Este no es el único que estamos dando seguimiento, pero este causa particular indignación", destacó Filizzola.

Finalmente, adelantó que con base en este caso están solicitando la intervención de la Superintendencia de Bancos, así como también denunciarán penalmente el caso.

En Diputados, se hacen los “ñembotavy”

Mientras la Mafia de los pagarés sigue operando en diferentes niveles, en la Cámara de Diputados siguen frenados varios proyectos de ley impulsados supuestamente para combatir a este esquema.

Uno de ellos es el proyecto de ley “que establece la obligación de devolver los pagarés al deudor en el acto de pago total de la deuda y establece un régimen sancionador”, que figuró recientemente en el orden del día de la Cámara Baja pero no fue tratado.

También duerme en Diputados y sin ni una chance de prosperar, el pedido de las víctimas de la Mafia de los pagarés de juicio político contra todos los ministros de la Corte Suprema de Justicia por inacción cómplice (mal desempeño de funciones).