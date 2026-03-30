Hambre Cero: Imputan a madre de candidato a intendente de Luque

La fiscal Sophia Galeano imputó finalmente a Aída Aquino de Farías, propietaria de la firma Arte Culinario, luego de que un joven de 20 años perdiera una mano en un accidente laboral mientras operaba una máquina y sobre todo ya cuando el joven denunció el total abandono de la empresa hacia su terrible amputación.

Se trata de Octavio Samuel Rodríguez Contreras (20), quien sufrió el accidente laboral el 27 de febrero pasado a solo cinco días de comenzar a trabajar en al firma de Aída Aquino de Farías.

Sin embargo, el Ministerio Público y el Ministerio de Trabajo recién se hicieron eco del grave accidente laboral cuando el joven salió a denunciar la terrible desidia y el abandono de la empresa. La imputación llegó un mes después del accidente.

Aida Aquino de Farías también había sido denunciada por exigir a las cocineras de la empresa a que trabajen por la candidatura de su hijo Hugo Farías, candidato a la intendencia de Luque por un sector del cartismo.

Incluso fue filmaba en donde indicaba que no va a rendir cuentas a nadie por que es propietaria única de Arte Culinario y que ella puede contratar y despedir a discreción.

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Hasta la fecha, pese a que es una de las proveedoras del programa estrella del Gobierno, Hambre Cero, no se tomaron sanciones sobre la politización del trabajo y las precarias condiciones laborales.

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Según la investigación fiscal, la empresa no habría brindado condiciones de seguridad, capacitación ni equipamientos adecuados a su personal.

Además de la remuneración inferior al sueldo mínimo, se indicó que el salario diario apenas llegaba a G. 90.000.

El joven también denunció que la empresa logró un acuerdo extintivo fraudulento con los padres cuando él seguía hospitalizado para que “no se haga la denuncia” y que ofrecieron G. 5.000.000 al día siguiente del grave accidente.

El Ministerio Público indicó que este hecho se enmarca en una “explotación laboral sistemática” pues la rápida acción de la empresa para extinguir su responsabilidad demuestra una experiencia en casos similares.

Además, la víctima no contaba con contrato ni estaba registrada ante el Instituto de Previsión Social. La causa es por lesión grave y exposición a trabajo peligroso.

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Asimismo el Ministerio Publico accedió a comentarios de funcionarios y ex funcionarios de la empresa Arte Culinario en donde denunciaban las condiciones precarias de trabajo.

Además de uso de la dependencia laboral como mecanismo de presión y silenciamiento.

“Los testimonios de múltiples ex empleados confirman que las condiciones denunciadas por Octavio no constituían un caso aislado siņo una práctica sistemática de la empresa, lo que permite presumir que en la actualidad otros trabajadores podrían estar siendo sometidos a condiciones similares que ameritan la intervención protectora del Estado”, reza parte del acta de imputación de la fiscal Galeano.

Pre candidato niega participación

Pese a que en redes sociales se lo ve asistiendo a una jornada proselitista con su madre y las cocineras de la empresa, Hugo Farías niega responsabilidad y participación con la firma.

“No tengo participación ni responsabilidad en la empresa mencionada, y por respeto a las personas y a los procesos en curso voy a mantener la prudencia y la reserva, evitando cualquier tipo de especulación o intento de utilización política de este hecho”, dice parte del comunicado publicado en sus redes sociales.