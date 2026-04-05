Municipales 2026: Harán dos simulacros de trasmisión de resultados

Siguiendo el cronograma electoral con miras a las elecciones municipales previstas para el próximo 4 de octubre, la Justicia Electoral ultima detalles para la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y en ese contexto este lunes 6 de abril realizará el primer simulacro.

En tanto que el segundo simulacro para verificar todos los detalles técnicos antes de las elecciones internas está proyectado para el 16 de mayo próximo.

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El Trep es un sistema rápido y oficial de la Justicia Electoral que tiene como objetivo divulgar resultados provisorios tras una votación.

Los técnicos del TSJE escanean los certificados de votación y transmiten datos en tiempo real mediante códigos QR y conexión web desde los locales de sufragio para que los datos preliminares se tengan en el menor tiempo posible.

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Según el procedimiento, una vez que termine el escrutinio por parte de los miembros de mesa, el primer certificado que imprime la máquina de votación es el certificado TREP, que emite los mismos resultados que tendrá el acta de escrutinio.

Sepa como funciona el TREP

El certificado TREP es firmado por tres miembros de mesa y entregado a un funcionario de la Justicia Electoral.

Este lo remite hasta el CTX (Centro de Transmisión), que es otro funcionario del TSJE, encargado de la transmisión, que está apostado en el mismo local de votación.

El funcionario del CTX se encarga de transmitir el resultado a través del código QR que tiene el certificado y también escanea el certificado.

Los resultados y las imágenes son transmitidos a la sede central del TSJE, de tal manera a ir totalizando los resultados

Los resultados se van transmitiendo en tiempo real a medida que van llegando a la Justicia Electoral.

Posteriormente, los resultados se levantan a la página web.

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Con este procedimiento, tanto la ciudadanía como los medios masivos de comunicación y los candidatos dispondrán de una información previa al juzgamiento y computo definitivo, que serán realizados luego por los Tribunales Electorales de cada partido.

En tanto que los partidos políticos tienen tiempo hasta el 23 de abril para poder comunicar a la Justicia Electoral la sustitución de candidaturas por renuncias, inhabilidad o fallecimiento de los candidatos.

Mientras que las elecciones internas partidarias están previstas para el 7 de junio y las elecciones municipales están fijadas para el 4 de octubre próximo.