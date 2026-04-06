Billy Vaesken fustiga uso de fondos de Itaipú: Solo falta que contraten a “Chaqueñito”

“Es una tomadura del pelo para la gente que más necesita, es como aquel arbolito que siempre hacen a fin de año. Gastan la plata en cualquier cosa. Imagínense usted, gastar 1 millón y medio de dólares en contratar influencer. No tiene ningún sentido”, cuestionó el diputado liberal opositor, Adrián “Billy” Vaesken.

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El legislador reprochó el nivel de desconexión con la realidad que tiene este gobierno, que considera solo equiparable -o superado- por el nivel de corrupción.

“No sé, le van a contratar a Chaqueñito que tiene 300.000 seguidores... Ya que ahora éste se quedó sin trabajo al ser echado de la Cámara de Senadores. Seguramente para contratar al Chaqueñito van a a gastar esa cantidad de plata. Es increíble como este gobierno le toma del pelo a la gente que más necesita”, criticó.

Para el diputado opositor, lo peor es que incluso a tres años de un “desastroso” gobierno donde la gente claramente “no está mejor”, estos abusos no dejan de sorprender.

Acotó que lo más grave es que no hay perspectivas de cambios, ya que el presidente de la República se sigue negando a cambiar incluso a sus ministros más cuestionados, ante lo cual volvió a plantear un eventual juicio político contra el presidente de República, Santiago Peña.

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“Tenemos que ver cuál es nuestra prerrogativa también aquí en el Congreso Nacional y bueno, si él no quiere cambiar, tenemos que ver nosotros si podemos cambiarle a él en el tercer año, porque es inconcebible que sigamos así, estamos cada vez peor“, insistió Vaesken.

Incluso se hizo eco de la burlas de la gente en redes hacia Peña, sobre sus memes con relación a la expedición a la luna Artemis II, diciendo que “eso no más ya falta, que él también vaya a la Luna”.

Vaesken finalmente dijo que él ni siquiera le pide a este gobierno que recorte gastos, sino que simplemente “deje de robar” para que la plata alcance para cubrir necesidades básicas sobre todo en salud y educación.

“Según datos estadísticos internacionales, se está robando más de 2000 millones de dólares anuales. Si se roba menos la plata va a alcanzar y vamos a tener medicamentos en los hospitales y vamos a tener útiles escolares en tiempo y forma para nuestros hijos en las escuelas. El problema en nuestro país es la corrupción, ese es el problema en el Paraguay. Si nosotros logramos cortar la corrupción, cosa que tocó fondo en este gobierno, entonces ahí vamos a solucionar los problemas”, dijo.