Peña apunta US$ 1,5 millones para propaganda e influencers, vía PTI-PY

La “economía de guerra” sigue sin llegar a las binacionales.

La administración de Santiago Peña, a través de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú (PTI-PY), liderada por Carlos Mercado, apunta más de 9.747 millones de guaraníes (cerca de 1,5 millones de dólares) a repartirse en dos jugosos llamados a licitación destinados a un enorme despliegue de propaganda estatal.

Las actividades previstas van desde pauta en plataformas digitales con microsegmentación, en Facebook, Instagram, Tik Tok, Youtube y Google, hasta envío masivo de mensajes (SMS), realización de eventos multitudinarios, grafitis, ferias, parlantes y pantallas móviles hasta la contratación de influencers.

Los contratos a ser adjudicados el próximo mes se ejecutarán desde mayo de 2026 hasta marzo de 2027, coincidente con el periodo preelectoral municipal.

Los llamados, indica PTI-PY, se dan en articulación con el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones (Mitic), a cargo de Gustavo Villate.

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Detalles de los llamados

El principal llamado de este paquete está destinado a la difusión de anuncios en medios digitales. Con un presupuesto de G. 7.547.620.030, apuntan a acaparar los espacios en redes sociales, además de plataformas de video y buscadores web.

Según detallan, el Mitic dará a la empresa contratada el acceso a datos confidenciales y a la plataforma de gestión de cuentas del Gobierno. Además, la empresa tendrá que proveer la capacidad operativa para enviar mensajes de texto (SMS) masivos y segmentados directamente a los celulares de ciudadanos y ciudadanas.

Llamativamente, el pliego también exige a la agencia la capacidad de planificar y ejecutar pautas digitales dirigidas a países específicos en el extranjero, según los intereses del Gobierno.

El otro llamado, valuado en G. 2.200 millones, apunta a la realización de numerosos megaeventos en varios municipios del país y el polémico pago a influencers, también denominados “embajadores” de las campañas oficiales.

El pliego clasifica a los influencers en tres niveles de popularidad abarcando perfiles locales de 50 a 100.000 seguidores, perfiles de alcance nacional de hasta 500.000 seguidores y figuras mediáticas masivas que superen el medio millón de usuarios.

Según señalan, los influencers deberán difundir videos cortos y enlaces directos en sus cuentas privadas, además de garantizar su presencia física en los eventos oficiales.

El contrato prevé el alquiler de camiones para recorridos barriales, tanto con pantallas LED como con perifoneo (altoparlantes).

Además, prevén la provisión de “inflables promocionales gigantes” de hasta 7 metros de altura, ferias itinerantes, escenarios y giras por el interior del país, que pueden incluir desde shows artísticos como conciertos, obras de teatro, stand up, muralismo (grafitis) hasta espectáculos de magia.

Ministro justifica despilfarro

El ministro del Mitic, Gustavo Villate, defendió el millonario desvío de fondos a la propaganda estatal vía PTI-PY, confirmando que es la mayor inversión de este tipo desde la llegada al poder en 2023.

Sobre el “salteo” a la Ley de Contrataciones, dijo que es preferible este método a recurrir a PNUD, para que las comisiones se destinen a investigación o innovación. Sobre el pago a influencers, minimizó la práctica afirmando que “es un mecanismo que se utiliza hoy normalmente”.

Al ser consultado sobre el uso de datos privados para segmentación en redes sociales y SMS, dijo no saber exactamente en qué campaña se utilizarían, afirmando que actualmente no lo hacen, pero que valida su uso “siempre que haya un consentimiento”.

Ante el riesgo de que este millonario aparato publicitario beneficie al oficialismo en plenas elecciones, calificó la crítica de “ridículo” y “ofensivo”. “Si vamos a parar de hacer las cosas porque hay campañas políticas municipales, quiere decir que ya no haremos más nada”, remató.