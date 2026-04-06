Denuncian a jueces que “hicieron decir a la ley lo que no dice” para favorecer a Hernán Rivas

Tras el sobreseimiento del senador Hernán David Rivas Román en el caso del presunto título falso, los abogados Juan Martín Barba y Rodrigo Cuevas formalizaron una denuncia penal contra la camarista Bibiana Benítez Faría y el exmagistrado Delio Antonio Vera Navarro.

El documento acusa a ambos de prevaricato, basándose en la resolución dictada, el pasado 30 de marzo, por el Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, de la Capital, con el voto en mayoría de Vera Navarro y Benítez Faría. Ambos magistrados se pronunciaron a favor de sobreseer a Rivas en la causa por presunta producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso.

“Nos encontramos ante una resolución aberrante jurídica y fácticamente hablando, que tiene en sí la entidad suficiente de crear jurisprudencia y producir un nefasto precedente que afecta a la sociedad toda, y es un ejemplo claro y patente de cómo las normas procesales pueden torcerse para conveniencia de ciertos actores con peso político”, refiere el texto.

El abogado Rodrigo Cuevas calificó lo ocurrido como “muy escandaloso” y señaló que, como profesionales del Derecho, tenían la obligación de denunciar estas irregularidades.

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Argumentos: una resolución ilegal

Cuevas resaltó que la denuncia se sustenta en tres puntos fundamentales que demostrarían una actuación al margen de la ley. Primero, indicó que los magistrados admitieron de forma errónea un recurso de apelación contra una resolución que es inapelable según el artículo 461 del Código Procesal Penal.

Como segundo punto, Cuevas explicó que resolvieron sobre el rechazo de un sobreseimiento definitivo, figura que no se encuentra establecida en ninguna parte del citado artículo 461.

El tercer cuestionamiento referido por el profesional es que los jueces, para argumentar el sobreseimiento, valoraron pruebas de fondo, una facultad que compete exclusivamente a un Tribunal de Sentencia en juicio oral y no a uno de Alzada.

El escrito resalta la disidencia del doctor José Agustín Fernández, quien votó por declarar inadmisible el recurso, respetando la normativa procesal vigente.

Cuestionamientos: impunidad y el “delito perfecto”

Los abogados califican el voto de Benítez Faría como “terrorífico”, pues señalan que al declarar la prescripción de la producción del documento se imposibilitó también el estudio del uso indebido del título.

Cuestionan que este fallo sienta un precedente nefasto, que consiste en comprar un título, guardarlo cinco años y luego usarlo con impunidad.

“Así se consuma el delito perfecto, muy sencillo: se compra un título falso, con membrete, firmas y sellos, se guarda por 5 años y luego se desempolva para usarlo, ergo, estafar o matar gente con total impunidad porque las supuestas actas de exámenes ya no existen y el origen de ese título ya no puede ser investigado; es decir, el hecho queda impune, por supuesta prescripción, según Bibiana Benítez y el exjuez Delio Vera Navarro, como está aconteciendo hoy con el senador Rivas”, refiere el escrito.

La denuncia enfatiza que, durante la investigación, Rivas no pudo nombrar compañeros ni docentes y que el fallo judicial convalida el uso de documentos apócrifos para ejercer cargos públicos, como la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

“Hicieron decir a la ley lo que no dice”

Respecto al contenido del fallo, Cuevas enfatizó que los jueces “hicieron decir a la ley lo que no dice” al apartarse del texto y del espíritu de la norma.

El abogado desmintió el argumento del “agravio insuperable” utilizado por los magistrados, calificándolo de “mentira”. Aclaró que cualquier agravio podría haberse tratado perfectamente durante el juicio oral y público.

Según los denunciantes, el Tribunal forzó la interpretación del marco legal vigente para justificar el sobreseimiento de Rivas, permitiendo así que el origen de su título académico quede en la nebulosa mediante una prescripción injustificada.

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Imputación y diligencias fiscales

Los denunciantes solicitan al agente fiscal que se dé trámite legal a la denuncia y se fije fecha para la audiencia indagatoria de ambos magistrados.

Asimismo, piden la declaración testifical de José Agustín Fernández y del actuario judicial José Antonio Parquet Ruiz Díaz.

El petitorio también exige que, oportunamente, se formule la imputación contra Bibiana Benítez y Delio Vera Navarro por haber resuelto “violando el derecho para favorecer a una de las partes”, tal como lo establece el artículo 305 del Código Penal.

Cuevas agregó que se mantendrán expectantes de las resoluciones de la Fiscalía y de las acciones que surjan en torno al caso a fin de denunciar cualquier otra irregularidad.