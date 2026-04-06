Peña gasta US$ 1,5 millones en influencers y Diputados dilata recortar festín con dinero público

Esta mañana se reunió de manera virtual la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros de la Cámara de Diputados, sin embargo, no dictaminó sobre el proyecto de ley “que establece medidas de racionalización del gasto público, fija topes a las remuneraciones y prohíbe beneficios económicos discrecionales en el sector público”.

El argumento fue que supuestamente se solicitaron más informes a otras instituciones; con lo que ganan al menos otra semana, en la que posiblemente se vaya enfriando aún más el supuesto ímpetu inicial de recortar escandalosos gastos públicos, tales como la bonificación de G. 21 millones mensual del presidente del Congreso, el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez.

Hasta ahora tampoco emitieron dictamen las otras comisiones a las que fue girada la iniciativa, las cuales son:

Legislación y Codificación

Justicia, Trabajo y Previsión Social

Presupuesto

Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria

Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer.

Reestructuración y Modernización del Estado

El pasado 24 de marzo, diputados de todos los sectores -incluidos cartistas- firmaron efusivamente el proyecto para supuestamente recortar gastos superfluos en medio de la declarada “economía de guerra” por parte del gobierno de Santiago Peña, lo que a juzgar fue un mero figureteo, ya que completarían 3 semanas sin tratar el tema.

El proyecto de ley ni siquiera figura en el orden del día de la sesión ordinaria de Diputados convocada para mañana a las 9:00.

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Antes de Semana Santa, el líder de la bancada de Honor Colorado en Diputados, Miguel Del Puerto había dicho que supuestamente estaban considerando convocar a una extraordinaria también mañana para tratar el tema, pero no hay dictamen ni aparente intención de hacerlo.

A esto hay que sumar que se están pasando la pelota con el Senado, donde el propio Bachi Núñez presentó un proyecto propio para cortar las bonificaciones, las cuales se dio cuenta que eran escandalosas luego de cobrarlas por casi un año (desde marzo de 2025).

Mientras, sigue el festín

Mientras que en ambas cámaras del Congreso se hacen los “ñembotavy” y se pasan la pelota, el gobierno de Santiago Peña sigue metiendo con “arco libre” millonarios gastos superfluos, como el llamado a licitación por US$ 1,5 millones para contratar influencers pro gobierno a través del Parque Tecnológico de Itaipú (PTI).

Precisamente hubiese sido interesante el tratamiento de la versión Diputados, que plantea prohibir gastos estatales para propaganda.

A diferencia de la versión Senado, que solo plantea eliminar las bonificaciones, la de Diputados también propone prohibir la “Publicidad estatal en medios masivos de comunicación, salvo en casos de emergencia nacional, campañas de salud pública, educación, procesos electorales, llamados a licitación o promoción de servicios estatales” y la “Publicidad o comunicación en obras públicas que incluya nombres o promoción personal de autoridades”.

Esto obviamente sumado a las bonificaciones y beneficios escandalosos como “presencialidad”, así como recortes en rubro de viático, seguro médico privado o medicina prepaga, cupos de combustibles, provisión de alimentos, obsequios, arreglos florales, tarjetas y gastos protocolares no esenciales.

Justamente, una de las que dejó sin quorum la sesión del pasado 24 de marzo y que ahora tampoco está apurada en dictaminar en la comisión de Equidad, la cual preside, es la diputada cartista Rocío Abed, esposa del presidente lado paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías Irún.