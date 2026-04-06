Samaniego dejó la Terminal en ruinas, quiso cederla por 30 años y ahora promete reconstruirla

El senador Arnaldo Samaniego (ANR, Causa Republicana), precandidato a la intendencia capitalina por la disidencia colorada, subió a sus redes sociales un video que resume su visita a la Terminal de Ominbus de Asunción (TOA) en Semana Santa.

Al ser entrevistado, dijo que con la alta concurrencia “se evidencia la falta de orden y de infraestructura mínima para la atención a la gente”.

Dijo que por ello escuchó a los permisionarios, funcionarios, usuarios, comerciantes y taxistas para planificar soluciones.

“La propuesta es poner la puesta en valor de esta terminal de ómnibus. Para eso están los técnicos acá ya haciendo el relevamiento. Vamos a hacer un prediseño de lo que debería ser una terminal de ómnibus, como fue en sus inicios. Entonces, así, vamos a estar reconstruyendo Asunción”, señaló en su material de propaganda proselitista.

Cuando estaba de campaña electoral en el 2011, Samaniego entre muchas otras cosas se comprometió construir la segunda terminal de ómnibus “para descongestionar el tránsito de colectivos” y crear unos 800 puestos de trabajo. No lo hizo.

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En 2014 inició una campaña para entregar la terminal al sector privado y tercerizarla a 30 años, plan que incumplió.

Ferreiro y “Nenecho” también con pobre gestión

En 2017, Julio Benítez Albavi, director de la terminal tras la derrota de Samaniego y la toma de mando del opositor Mario Ferreiro, dijo que la estación quedó totalmente en ruinas adrede para dejar de invertir y justificar la intención del hoy senador de tercerizar el lugar.

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Benítez también fue destituido por mala gestión en la TOA, pero no se hizo una investigación. Durante su periodo, la Terminal se encontraba en pésimas condiciones en cuanto a limpieza, se realizaron llamativos contratos a empresas de seguridad privada; sucedió el incendio que destruyó parte de la planta alta y baja, y nunca se iniciaron las obras de refacción.

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El exintendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), obligado a renunciar y bajo acusación fiscal por el caso Detergentes de Oro, había comprometido G. 18.000 millones a la reparación de la Estación de Buses. Tres años después modificó el destino del dinero, disponiendo la refacción de calles, lo cual tampoco se hizo, según denuncias. En su administración la terminal de ómnibus también estuvo en una situación lamentable.