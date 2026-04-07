Diputados: De “Cámara de la vergüenza” a blindar averiados

El diputado colorado disidente Roberto González lamentó que la Cámara Baja no trate los innumerables pedidos de intervención municipal que están hace más de un año, por lo cual tildo a sus colegas de ser cómplices de la corrupción que buscan blanquear a los averiados.

“Esta cámara en mayoría se ha convertido en amparo de algunos averiados y sospechados de corrupción de la cosa publica, estoy hablando de los señores intendentes”, dijo el diputado González.

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El parlamentario agregó que esta situación no solo afecta la credibilidad a las instituciones sino que le cuesta autoridad moral a la clase política.

“Me indigna que se decida blindar a intendentes de nuestros propios partidos y de otros partidos, probablemente con alguna afinidad, todos denunciados por corrupción por sus respectivas juntas municipales. Con ello sacrificamos la credibilidad del congreso, la autoridad de las instituciones y desprestigiamos al Partido Colorado”, fustigó Roberto González.

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Politiquería que se protege

El parlamentario citó los pedidos de intervención de Hernán Ysidro Rivas (ANR), padre del cuestionado senador Hernán Rivas, de Tomás Olmedo (ANR), de César Machuca (ANR), de Juan Manuel Ávalos (Alianza), Silvio Peña (PLRA) y Vidal Argüello (Alianza) que están encajonados hace mucho en la Cámara de Diputados.

“Dejemos de mentirnos y de mentir a la ciudadanía. Cada vez que archivamos un pedido de intervención no estamos cuidando al partido, lo hundimos, lo arrastramos al fango lo convertimos ante la gente en una estructura que protege a los suyo aunque sean corruptos. La ciudadanía ve un mensaje claro y contundente la politiquería se protege a si misma y eso nos está costando caro”, remarcó el diputado colorado.

Cuestionó además a sus colegas que abusan de la mayoría para esconder “bajo la alfombra” los escándalos de corrupción antes que afrontar los problemas con transparencia.

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“Tomás Olmedo, Cesar Machuca, Hernán Rivas, Juan Manuel Ávalos, y otros más, todos protegidos por esta mayoría. En el 2025, intendentes bajo sospechas graves han sido blindados. Esto no es lealtad, sino complicidad. El partido no puede ser refugio averiados y corruptos. Basta de protección automática, basta de usar la mayoría para esconder la vergüenza. Hay que usar la mayoría para afrontar los problemas no para no esconderlos”, sostuvo el diputado.