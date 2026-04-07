IPS está en manos de sus verdugos

El diputado Miguel Martínez (PLRA) indicó que el IPS está agonizando y sigue en manos de sus verdugos. Manifestó que la administración de la previsional no puede seguir en manos del Estado y mucho menos de los políticos que solo sacan provecho de los aportes de los trabajadores.

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“La salud está totalmente desarticulada, desabastecida. La negligencia médica en el IPS obedece a muchos factores, desde la precarización salarial hasta la corrupción estatal”, dijo el diputado Martínez.

El parlamentario opositor dijo que el IPS lo sostienen los ciudadanos y los empresarios, pero que al estar administrada por el Gobierno y por políticos ya se está estafando a los asegurados.

Martínez criticó al doctor Jorge Brítez, quien hoy fue recibido por el presidente Santiago Peña, y recibió su total “respaldo” en medio de las denuncias de amputaciones incorrectas, falta de medicamentos y extrema corrupción en la previsional.

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“La mala praxis está ahogando a los ciudadanos, al que paga el IPS. La institución está sencillamente en manos de sus verdugos. El Estado se mete donde no es su dinero. El IPS está pagando el ciudadano para tener una vejez con salud de calidad, pero al meterse el Estado ya es un fraude”, puntualizó Martínez.

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El parlamentario agregó, “ese dinero no debería estar administrado por el Estado, sino por su dueño; el trabajador y el empresario. Se pudrió la salud y quien es el autor, él que está haciendo negocios con dinero ajeno”.