Pese al caos, el titular del IPS asegura que Peña le dio “apoyo total”

El presidente de la República, Santiago Peña (ANR-HC) recibió hoy en Mburuvicha Róga al titular del Instituto de Previsión Social (IPS) Jorge Brítez, quien estuvo acompañado de frondoso equipo de funcionarios del ente.

La visita se da en una coyuntura de grave situación institucional del ente previsional, golpeado por falta de medicamentos, insumos, denuncias de presuntos hechos de corrupción, fuga de profesionales de la salud y deficiencias en la infraestructura. También se sumó el reciente caso de la amputación errónea de una mama sufrida por una paciente oncológica en el IPS.

Tras el encuentro, el presidente de la previsional, Jorge Brítez, informó que el titular del Poder Ejecutivo instruyó un trabajo más fuerte en el área de salud a fin de dar respuesta rápida a las necesidades en medicamentos e insumos requeridos por los asegurados.

“El presidente (Santiago Peña) está preocupado por el sistema de salud, nos insistió que tenemos que darle la prioridad necesaria a todo lo que es salud, principalmente a los medicamentos e insumos, hacer una valoración de los medicamentos más importantes para los asegurados y trabajar e insistir sobre eso”, expreso Brítez.

El presidente del IPS fue consultado si su gestión es una de las más criticadas por la ciudadanía y si el presidente Peña le planteó relevarlo del ente.

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Brítez, respondió: “No, al contrario, al contrario el señor Presidente al despedirnos. Nos dio su apoyo total, tanto a los miembros del consejo. Como a todos los gerentes que están trabajando en el equipo de IPS. Él (Peña) sabe de la situación, él sabe de lo difícil que es esta institución. Es una institución muy grande. Alguien dijo alguna vez que son como ocho ministerios. Entonces los problemas siempre existen. Es de un lado, es del otro. Y estamos nosotros para eso, 24-7 (sic) se está trabajando dentro de la institución. Para poder dar respuesta a nuestros asegurados. Nos dio muchas recomendaciones al respecto. En fin, también nosotros le pusimos todos los proyectos que tenemos para dar solución. La burocracia muchas veces hace que no se tenga el tiempo suficiente”, expresó el titular de la previsional.

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Seguidamente, Jorge Brítez agregó: “O no se puede expedir uno en el tiempo que uno quiere. Para poder dar la respuesta correspondiente. Pero después de esta reunión. Y después de lo que también nosotros le explicamos. Yo creo que más temprano que tarde vamos a tener lo necesario. Para seguir dando respuestas íntegras a nuestros asegurados”.

En otro momento, el presidente del IPS señaló que Santiago Peña conoce muy bien la situación del ente y añadió que el pedido fue “apretar en los lugares más importantes y conseguir las respuestas” que necesitan los asegurados en el área de salud.

Así también, Brítez contó que se instruyó a gerentes y consejeros abocarse al trabajo técnico y profundizar todas las gestiones necesarias para que se tengan los insumos y medicamentos en la previsional. “Nos dijo aprieten más y estamos en eso”, añadió Brítez.

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El presidente del IPS remarcó que en la reunión el mandatario dio su apoyo total al equipo de consejeros y gerentes para llevar adelante el desafío y anunció que reuniones de este tipo van a continuar por lo menos cada 15 días, para evaluar los avances.

Promesas sobre medicamentos

La gerente de Abastecimiento y Logística del IPS, Cecilia Rodríguez, informó que están “trabajando incansablemente con el abastecimiento de los medicamentos e insumos” con la meta de tener el 100% de los mismos para los próximos meses.

“Actualmente nos encontramos con 152 medicamentos aproximadamente que están con stock cero. No obstante, cada uno de esos medicamentos ya están siendo incluidos dentro de llamados de contratación”, expresó la funcionaria.

Rodríguez refirió que se está haciendo un total de siete licitaciones, de modo a “crear una competencia más sana” entre los proveedores y contar lo antes posible con los insumos y medicamentos.

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“Uno de ellos ya tuvo apertura la semana pasada. Vamos a tener los resultados ya esta semana de la adjudicación de aproximadamente 64 medicamentos. Están dos licitaciones que están próximos a la apertura y así también tenemos varios medicamentos que están con órdenes pendientes de entrega»“, manifestó.

La funcionaria estimó que aproximadamente en el mes de junio o julio se tendrá el 100% de los medicamentos o acercándonos a ese porcentaje".

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“Morosidad patronal”

La gerente de Prestaciones Económicas, Vanessa Cubas, se refirió a la morosidad de la patronal en materia de aporte por los trabajadores.

“Hoy tenemos aproximadamente un 40% de morosidad. Se está trabajando desde la dirección de Aporte Obrero Patronal en los cruzamientos de datos con los diferentes ministerios de manera a ir identificando cuáles son aquellas empresas que hoy están evadiendo”, manifestó Cubas.

Señaló que después de cuatro años en esta administración se iniciaron nuevamente procesos de demanda y que gracias a ello se logró una disminución en la morosidad de aproximadamente el 15%.