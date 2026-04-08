“Olor a coima”: Del Puerto exige nombres a Leite y hace equilibrio entre Peña y Cartes

“Y golpea algo así, uno no puede discutir que ese tipo de comentario de referentes importantes... un embajador que haga ese tipo de comentario por supuesto se no se puede tomar a la ligera, pero sí con responsabilidad: creo que se debe dar nombres”, afirmó el líder de bancada de HC en Diputados, el cartista Miguel Del Puerto.

El legislador intentó quedar bien “con dios y con el diablo”, afirmando que las coincidentes críticas como la del embajador ante los Estados Unidos de América, Gustavo Leite, como también del expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos y el senador y médico personal de Cartes, Antonio “Tony” Barrios son opiniones particulares, dentro de un partido colorado que tiene diversidad de liderazgos.

“El movimiento Honor Colorado es un movimiento de líderes muy fuertes, regionales, nacionales y bueno, se respeta la opinión de cada uno de ellos”, dijo asumiendo una postura tibia.

Del Puerto se cuido en no echar más sal en la herida para este gobierno, pero también evitar contradecir a los presuntos “voceros” de Cartes que salieron a criticar. Aunque dijo que supuestamente HC no se mete en cuestiones de gobierno.

“El líder (Cartes) siempre ha actuado con mucha firmeza en ese sentido, de no inmiscuirse en las gestiones de gobierno. Pero también nosotros lo hemos manifestado como integrantes del movimiento HC de que se deben realizar algunos cambios”, sostuvo Del Puerto.

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No obstante, sostuvo que ellos supuestamente hacen críticas constructivas, sobre todo contra algunos ministros y por fin se están viendo cambios en ese sentido.

“La gente necesita sentir en la microeconomía lo que se siente en la macroeconomía. Entonces, evidentemente cuando se critica es para construir. Nosotros lo que hacemos son críticas constructivas para mejorar la gestión de gobierno en algunos ministerios”, acotó el lider de bancada de HC.