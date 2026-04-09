Limpio: A dos puntas, clan Gómez busca rekutú y enfrentará a colorados y al “tercer espacio”

Con miras a las internas liberales del 7 de junio, el intendente saliente Optaciano Gómez (PLRA) respalda a su sobrino Juan Ángel “Juancho” Gómez Domínguez, actual concejal quien en sus declaraciones juradas de campaña declaró solo G. 50 millones como “salario”. Juancho es hijo de Ángel “Toto” Gómez, exconcejal y exintendente ya fallecido.

Juancho tiene el respaldo del movimiento Nuevo Liberalismo, que lidera el gobernador de Central y aspirante presidencial del 2028, Ricardo Estigarribia.

Por su parte, el hermano del intendente saliente, el exsenador Ramón Gómez Verlangieri, se postula desde el movimiento Sombrero Piri. Declaró ahorros por G. 30 millones y ser accionista de la firma Cachas Agro Ganadera SA.

Gane quien gane la interna, un Gómez será el candidato del PLRA para las elecciones municipales del 4 de octubre.

Por otro lado, el partido Cruzada Nacional tiene como candidato a Oliver “Chocho” Alvarenga Burgos. Declaró G. 0 como gasto de campaña.

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Por su parte el movimiento “Unidos Podemos” presenta como candidato a Antonio Sachak, quien declaró como gasto de campaña solo G. 200.000.

Interna colorada

En las carpas de la ANR el movimiento oficialista Honor Colorado tiene dos candidatos. Las internas partidarias son el 7 de junio.

La concejala Mabel Gómez Jara es precandidata a la intendencia por el equipo del ministro Tadeo Rojas y viene consolidando su estructura política. Ella declara ser docente pero con G. 150 millones disponibles para la campaña.

Dentro del cartismo se enfrentará al empresario Manuel Aguilar Bogarín, quien en el 2021 también ya había presentado su candidatura pero perdió. Aguilar es operador de la diputada Johana Vega (ANR, HC); es un hombre cercano al jefe del Partido Colorado, Horacio Cartes, y cuenta con el monopolio del servicio de tratamiento de efluentes en Central. Declara que su empresa es San Rafael y que en su campaña solo usará G. 10 millones.

Jesús Martínez Gaona es precandidato a intendente de Limpio por el movimiento Colorado Renovador. Declara como gasto de campaña G. 5 millones.

Finalmente está Cristhian Reinaldo Miranda Arriola por el movimiento de la ANR Causa Republicana, liderado por la senadora y aspirante presidencial Lilian Samaniego. Declara G. 0 en gasto de campaña.