Centurión: “Bachi está enamorado de Marito”

El embajador paraguayo en Estados Unidos, Gustavo Leite, lanzó una serie de críticas, asegurando que algunos empresarios y proveedores hasta ahora le mencionan que durante el gobierno del expresidente Horacio Cartes (2013 - 2018) “no había ni olor a coima” y tampoco“no nos rompían las bolas”.

El diputado Daniel Centurión dejó en claro que no tiene dudas de que estas expresiones son relacionadas al gobierno de Santiago Peña y sostuvo que Basilio “Bachi” Núñez, el principal defensor del gobierno actual, seguramente habrá apuntado al expresidente Mario Abdo.

“Estoy seguro de que Bachi le habrá culpado a Marito. Él pues está enamorado de Marito. La muletilla que él tiene, y algunos autores del gobierno, es tirar hacia atrás", comentó Centurión.

Luego sostuvo: “Ya está terminando este mandato, están en el segundo tiempo y se siguen acordando del gobierno anterior”.

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Ya apuntando al mandatario, expresó: “Peña lo que tiene que hacer es tomar las decisiones como Presidente de la República. Echar a patadas a estos inútiles que están al frente de instituciones tan sensibles para el pueblo paraguayo".

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Seguido fue tajante y remarcó que este debería buscar combatir la corrupción y dejar de hacer negocios con el Estado. “Dejar de pensar en ganar plata rápidamente porque ya se va. Va a pasar a la historia como el gobierno más corrupto en la era democrática”.

En otro momento, el legislador apuntó que particularmente siente que hay un grupo, dentro de Honor Colorado, que se cansó de la gestión de Santiago Peña y del descrédito que le están cargando al movimiento.

“A él lo vemos permanentemente con esa sonrisa ficticia, alterado cuando se le cuestiona, pero no toma las decisiones que debe tomar”, señaló.

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“Este es un gobierno de un economista, pero hoy estamos en default selectivo, lo que significa que nuestros ingresos no alcanzan para cubrir los gastos del Estado. Yo no quiero que le vaya mal al gobierno, todo lo contrario, quiero que le vaya bien y por eso le pido al Presidente que reaccione”, sentenció.