Ex legisladores repudian falta de medicamentos y paralización de obras por deudas del Gobierno

“Es imperativo y urgente el cambio de este desgobierno, el Pueblo tiene la palabra”, sentenció el movimiento político Tetagua Sapucai en un documento en que analiza la situación nacional.

“Lastimosamente constatamos la absoluta ausencia del Estado en algunas graves e importantes situaciones a saber. Tenemos aún analfabetos, colegios y escuelas en mal estado, salud pública deficitaria, no pago a las industrias farmacológicas, por consiguiente ausencia de medicamentos, falta de más medios viales como ser rutas, aperturas de caminos y puentes porque las constructoras no reciben lo que el estado debe abonar”, señalaron los firmantes.

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Ante esto llaman a la ciudadanía a “no dejar espacio” para los malos políticos que actúan como si fueran los dueños del poder y lamentaron que la Fiscalía General sigue “ausente”.

Destacan que en los últimos tiempos constatan con mucha preocupación que los representantes electos para manejar la cosa pública están demostrando una total falta de patriotismo, ética y honestidad en el cumplimiento de sus obligaciones creando leyes y cargos a conveniencia de los mismos, sus familiares y amigos, olvidando la solidaridad y el bienestar de los ciudadanos, en especial de aquellos que se encuentran en las áreas más sensibles como ser los niños y adultos mayores.

Añadieron que todo esto lleva a que la delincuencia en todas sus formas sigue impunemente a lo largo y ancho del territorio nacional, que el feminicidio es una constante, y que la violencia ciudadana aparece en cualquier circunstancia ante la frustración de la población por motivos económicos.

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Firmaron el documento Carlos Duarte Tórres, ex diputado de la ANR; Wulfran González; Natalia Romero y Ricardo Martínez. También respaldan el análisis Enrique González Quintana, exsenador del UNACE; el Gral. Dr. Rogelio Cano Mendoza, Gral. Lic. Calixto Moral Ortega, Abg. José María Melgarejo Duarte.