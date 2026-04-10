Latorre defiende millonario gasto en influencers ante inutilidad de Peña para comunicar “logros”

Mientras el gobierno de Santiago Peña plantea imponer a la ciudadanía una “economía de guerra” -la cual ya soporta de facto hace tiempo-, a la par se conoció hace unos días que se pretende gastar G. 9.747.620.030 (casi US$ 1,5 millones) en una campaña con influencers para promocionar su gobierno, algo que fue defendido por el presidente de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC).

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Los argumentos de Latorre fueron cuanto menos particulares, principalmente el alegar la propia inutilidad de comunicación del gobierno, que nada más y nada menos tiene un Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) con esa única función, la comunicación estatal.

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“Yo siempre tuve una posición contraria a satanizar la inversión del Estado en comunicación. La información es un derecho, es un derecho garantizado por la Constitución Nacional y creo que el Estado debe hacer esfuerzos en informar de manera correcta a la ciudadanía y en ese sentido el esfuerzo de informar también requiere inversiones", sostuvo.

El mismo trató de plantear que gastar US$ 1,5 millones en influencers, mientras no hay medicamentos en los hospitales y cada vez crece más la deuda con farmacéuticas y empresas vialeras, sumado a la suba del combustible y la canasta básica, es una “inversión”.

“Si me preguntás una de las grandes de falencias que tiene este gobierno y muchos de los gobiernos que me tocó ver en mi vida es la falencia en la comunicación. Entonces, yo veo de manera positiva que se le esté prestando una mirada, o se le esté prestando atención a mejorar la comunicación porque finalmente la información es un derecho constitucional", insistió Latorre.

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Mientras tanto, el Mitic que debería de cumplir esa función (encabezado por el ministro Gustavo Villate), tiene asignado para este año un presupuesto de G. 323.540 millones.

Su jefa de redes gana G. 16 millones

La “relevancia” que le da Raúl Latorre a las redes sociales se evidencia en su gestión al frente de la Cámara de Diputados, donde designó como “jefa de redes sociales” a Micaela Elizabeth Benítez Ramírez.

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La misma, como “jefa de departamento de Comunicación Digital” percibe mensualmente G. 16.829.000, pese a que existe toda una poblada dirección de Comunicación en la Cámara Baja.