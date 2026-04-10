San Juan Bautista: precandidatos a la Junta Municipal de Colorado Añetete ratifican sus candidaturas

Semanas atrás, con la presencia del líder del movimiento Colorado Añetete, el expresidente de la República Mario Abdo Benítez, se dio a conocer la declinación de la precandidatura a intendente de la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, por parte de Diana Paredes, quien se había postulado por este movimiento.

Paredes decidió bajar su candidatura para acompañar la precandidatura de Carmelo Ibarra, del movimiento General Bernardino Caballero. En ese contexto, los precandidatos a la Junta Municipal de Colorado Añetete anunciaron que continuarán con su carrera política, pese a la decisión adoptada por la dirigente.

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“Los 12 precandidatos a la Junta Municipal por Colorado Añetete nos mantenemos firmes en nuestras candidaturas hasta las elecciones. Lo ocurrido nos fortalece y refuerza nuestro compromiso con la ciudadanía; queremos continuar y estamos unidos en la decisión de seguir todos”, indicó el coordinador distrital del movimiento David Domínguez.

Por su parte, otro de los líderes distritales del movimiento, Gumercindo Corbalán, afirmó finalmente: “Nosotros tenemos una postura firme y vamos a luchar hasta el final, sin importar los resultados; lo que realmente importa es la posición y la coherencia que podamos mantener todos los candidatos que representamos a este movimiento”.