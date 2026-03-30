ANR: Disidencia colorada se une en San Juan Bautista

Con presencia del líder del movimiento Colorado Añetete, el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, se concretó este fin de semana la alianza estratégica de gestión en la precandidatura de Carmelo Ibarra para la Intendencia Municipal de San Juan Bautista, capital del departamento de Misiones.

Conforme a los datos, la ingeniera agropecuaria Diana Paredes, del movimiento Colorado Añetete, declinó su postulación a favor del dirigente de base Carmelo Ibarra, precandidato por el movimiento Bernardino Caballero.

El acuerdo es con miras a las internas municipales previstas el 7 de junio. Así la disidencia colorada se enfrenta al actual jefe comunal de San Juan Bautista, Misiones, José Luis Benítez (ANR-HC), quien busca la reelección.

“La dispersión de fuerzas solo favorecería modelos de gestión que San Juan Bautista hoy está viviendo; por ello, la unidad es un acto de patriotismo local. He aceptado el desafío de liderar la jefatura de campaña de la Unidad, posición desde la cual volcaré toda mi capacidad de planificación para asegurar el triunfo el próximo 7 de junio. Este acuerdo no es una simple suma de votos, sino un compromiso programático basado en ejes innegociables que impulsaremos con rigor técnico”, expresó Diana Paredes a ABC.

Paredes ahora ejercerá la jefatura de campaña, conforme a los datos.

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El programa de gobierno municipal contempla San Juan Bautista, “Ciudad Jardín”. La transparencia administrativa de los recursos del municipio. El fortalecimiento del campo y la producción. Y la educación y cultura.

Dejó HC

En febrero pasado, el presidente de la seccional colorada 231, de la capital de Misiones, Carmelo Ibarra, señaló que, tras la negativa de la dirigencia de Honor Colorado de abrir la chapa en esta ciudad, decidió abandonar el movimiento.

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Con el nuevo escenario y con miras a las internas municipales, inscribió su precandidatura a intendente por un movimiento independiente denominado General Bernardino Caballero, con el objetivo de continuar con su proyecto.