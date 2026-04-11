Rolón dará mensaje de sometimiento si no identifica a senador que amedrentó a fiscala, dicen

El senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista (PDP) fue tajante al referirse a la falta de avances públicos en el caso. Afirmó que, si la Fiscalía no identifica al legislador involucrado, “el mensaje que van a estar dando es que no tienen intención” de actuar con independencia.

En esa línea, señaló que el Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, tiene la obligación constitucional de investigar, pero también el Senado debe asumir su rol institucional ante una denuncia que calificó de “sumamente grave”.

El legislador explicó que el Senado podría avanzar en un proceso de sanción política contra el responsable, incluyendo la pérdida de investidura.

“Estamos claramente ante una situación que amerita medidas ejemplares”, sostuvo. Además, remarcó que mientras no se identifique al autor de la amenaza, “todo el Senado está bajo sospecha”.

Apuntan a Hernán Rivas

Consultado sobre versiones que señalan al senador cartista Hernán David Rivas como presunto responsable, Filizzola fue categórico: dijo no tener dudas de que la fiscala dice la verdad y que Rivas sería el autor de la amenaza.

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No obstante, reconoció que la acusación debe ser demostrada con pruebas, tarea que corresponde al Ministerio Público.

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Filizzola también cuestionó la respuesta del Fiscal General, quien indicó haber activado mecanismos de protección para la fiscala. El senador consideró que la situación no se trata de una amenaza física, sino de presiones para removerla del cargo.

“Lo que se le está amenazando es que va a perder su cargo, que le van a destruir la vida”, expresó, advirtiendo que esto impacta no solo en la fiscala afectada, sino en otros operadores de justicia.

Expectativa por la respuesta fiscal

El senador indicó que el Congreso espera un informe oficial de la Fiscalía para avanzar con eventuales sanciones, como la pérdida de investidura. En caso de no recibir respuesta, insistió en que sería “lamentable” porque evidenciaría falta de voluntad para investigar.