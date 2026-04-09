¿Expediente de Hernán Rivas puede ser auditado? Esto dijo el presidente de la Corte

El ministro Alberto Martínez Simón, presidente la Corte Suprema de Justicia (CSJ), respondió al pedido para cancelar la matrícula de abogado del senador colorado Hernán David Rivas Román, realizado por varios gremios de profesionales del Derecho; y recordó que la matrícula está suspendida desde setiembre de 2025.

La decisión del Consejo de Superintendencia de la CSJ, respecto a la suspensión de la matrícula de abogado de Hernán Rivas, se había dado después de la acusación presentada por Fiscalía en contra del parlamentario de la Cámara Alta, por la supuesta producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, específicamente, su supuesto título falso de abogado.

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“El sumario se instruyó y la matrícula está suspendida como medida cautelar, ínterin dure el sumario. Ya concluyeron las diligencias de investigación y, por disposición de nuestra acordada, el proceso sumarial administrativo llega hasta el momento previo del dictamen hasta tanto haya una comunicación de la conclusión del trámite en el fuero penal”, explicó el titular de la máxima instancia judicial.

Martínez Simón agregó que la Corte cuenta con una unidad de seguimientos de causas, que informará al Consejo de Superintendencia una vez que finalice la causa del senador Hernán Rivas, que no ha quedado firme aún, teniendo en cuenta que el Ministerio Público puede recurrir a la CSJ en contra de la resolución de la Cámara de Apelaciones, que en mayoría dictó el sobreseimiento definitivo del legislador colorado.

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CSJ puede auditar expediente de Hernán Rivas

Respecto a la actuación de los camaristas Bibiana Benítez Faría y Delio Vera Navarro (jubilado desde el 1 de abril) y la potestad disciplinaria de la Corte Suprema de Justicia, el ministro Alberto Martínez Simón señaló que, independientemente a la determinación que pueda adoptar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el máximo tribunal puede auditar el expediente de la causa contra el senador Hernán Rivas.

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“Tenemos noticias de que hay ya denuncias en el Jurado de Enjuiciamiento, pero por supuesto que el Consejo de Superintendencia podría disponer también una auditoría interna, ya que son ámbitos disciplinarios distintos”, remarcó el titular de la Corte Suprema de Justicia.

En ese sentido indicó que la apertura de la auditoría puede darse a pedido de cualquier persona o, inclusive, de oficio por parte del Consejo de Superintendencia de la máxima instancia judicial.

Finalmente el ministro Alberto Martínez Simón resaltó que la Corte Suprema de Justicia está aguardando si el Ministerio Público plantea una acción de inconstitucionalidad o un recurso extraordinario de casación en contra de la resolución del Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, que en mayoría dictó el sobreseimiento definitivo del senador colorado.

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Sobreseimiento de Hernán Rivas

El sobreseimiento definitivo del senador Hernán Rivas (ANR - HC) de la causa por presunta producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso fue dictado por el Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, de la Capital, con el voto en mayoría de los camaristas Delio Vera Navarro y Bibiana Benítez Faría.

Por su parte, el magistrado José Agustín Fernández votó, en disidencia, por declarar inadmisible el recurso planteado por la defensa del legislador colorado, en contra de la resolución que elevó a juicio oral y público la causa.

Primeramente, el Tribunal de Alzada rechazó la apelación de las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero en contra de la prescripción del delito de falsificación del titulo de abogado de parte del parlamentario. El fallo se dio a través del Auto Interlocutorio N° 102 dictado este lunes 30 de marzo de 2026.

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Posteriormente, mediante el Auto Interlocutorio N° 107, dictado también en la fecha, el Tribunal de Apelación hizo lugar al recurso presentado por los abogados Cristóbal Cáceres Frutos, Víctor Dante Gulino y Álvaro Cáceres; y anuló la resolución del juez de Garantías Miguel Palacios, quien el 10 de octubre de 2025 había elevado a juicio oral la causa, solo por el uso del título de abogado presuntamente falsificado.