Asunción necesita solución y no un candidato improvisado

El senador Arnaldo Samaniego, precandidato a la disidencia colorada para la Intendencia de Asunción, se desempeñó como jefe comunal en el periodo comprendido entre 2010 y 2015.

–¿Por qué quiere dejar la senaduría y volver a administrar la comuna capitalina?

–Y la verdad esa misma pregunta me hice durante meses. Surge a partir de los recorridos que hicimos por los barrios, la gente recordaba nuestra gestión y con añoranzas. La ciudad está en la desidia total, demolida, triste, abandonada. Y bueno, ahí empezó a surgir la posibilidad de mi candidatura. Me pidieron los vecinos organizados, dirigentes de mi partido en las diferentes bases que tenemos en la Capital.

–Hoy le respalda toda la disidencia colorada y se enfrentará al cartismo.

–Desde un principio nos acompañó un movimiento que era en ese entonces Compromiso, después el movimiento de Lilian (senadora Lilian Samaniego, su hermana), que hoy se conoce como Causa Republicana, luego el del senador Juan Afara, Fuerza Republicana de Hugo Velázquez y del senador Luis Pettengill. Y ahí, sí, ya nos bajamos a la cancha. Anuncié en el mes de diciembre de 2025 mi intención de candidatarme nuevamente para la Intendencia de Asunción e iniciamos las tareas desde el 6 de enero.

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–¿Cuáles son los principales reclamos que te hace la gente?

–Recorremos día y noche los 69 barrios de Asunción y los reclamos son generalizados en cuanto al mal servicio que hoy presta la municipalidad, el descontrol que se percibe en la administración municipal, la actual (del cartista Luis Bello), la anterior (del hoy acusado cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez) y la anterior (Mario Ferreiro). O sea, vemos que en Asunción, en estos últimos 10 años, en vez de desarrollarse la ciudad, decreció; en vez de evolucionar, involucionó. Y eso podemos constatar al recorrer los barrios, recorrer las obras que nosotros hemos realizado. Durante nuestra gestión, la administración que más obras hizo en todo el trayecto democrático desde 1989 a hoy. Por lejos nuestra administración es la que más obras realizó en Asunción, impulsado con fondos propios, genuinos de la municipalidad, como también en coordinación con el gobierno central.

–¿Tuvo trabas del gobierno alguna vez?

–A mí me tocó trabajar con tres presidentes de la República de diferentes signos partidarios: Fernando Lugo (Frente Guasu), Federico Franco (PLRA) y Horacio Cartes (ANR). Y con los tres tuvimos un buen relacionamiento profesional, con técnicos que semanalmente se reunían para la planificación. Ejemplo: La avenida Costanera en su primera etapa y Costanera Norte, el túnel Semidei, la avenida Ñu Guasu que le corresponde a Asunción, el proyecto ejecutivo del barrio San Francisco, parque lineal en 21 Proyectada, la calle capitán José Bozzano del barrio Sajonia, reconstrucción del IMA, reestructuración del Teatro Municipal, el Centro Paraguayo-Japonés y otras intervenciones que benefician a los ciudadanos. Asunción tiene una particularidad porque tiene una población aproximada de 500.000 habitantes pero nos visitan alrededor de 1.500.000 personas diariamente.

–¿Y las deudas?

–Soy uno de los pocos intendentes que no tuvo problemas con la Justicia ni denuncias de corrupción. No dejamos deudas vencidas impagadas.

–En caso de ganar, ¿qué planes tiene?

–Tenemos un equipo de técnicos que ya estuvieron conmigo durante mi administración y se incorporaron también nuevos profesionales de diferentes áreas. Tenemos 200 acciones que vamos a disparar el primer día que vayamos. ¿Por qué hablo que no improvisamos? Porque sabemos cómo funciona la Municipalidad, qué recursos humanos tiene. Ahí está nuestra fortaleza.

–¿Por qué la Municipalidad está así? ¿El cartismo no sabe administrar municipios o se equivocaron de candidatos como Nenecho?

–Hubo una mala administración que nadie puede negar. Se percibe que hay un caos, y no solamente se percibe, en mi caso ya podemos constatar, porque tengo información en él, que así es en todas las áreas. La desidia se adueñó. Yo entiendo adónde va tu pregunta: ¿Qué grado de responsabilidad tiene el Partido Colorado? Bueno, tenemos que asumir la culpa nosotros, así como todos los partidos políticos que estuvieron representados en la Municipalidad ya sean como intendentes, como concejales... es una suma de responsabilidades de la clase política. Y justamente eso nos animó a nosotros a candidatarnos.

–Por estas cosas la ciudadanía no ve con buenos ojos a la clase política.

–Sí, la clase política está muy mal mirada hoy por la ciudadanía por estas malas gestiones que se realizaron tanto a nivel nacional como a nivel local. Entonces, yo, senador, no me podía mostrar indiferente ante esta situación, y la mejor manera de defender al partido, pero al partido de verdad, es haciendo bien la gestión. Y ese es el desafío que tenemos en la Municipalidad: lavar la cara del Partido Colorado en la Capital y a partir de ahí recuperar la credibilidad ciudadana.

–¿Qué opinión tiene del candidato cartista Camilo Pérez? El cartismo crea la enfermedad y después te venden el remedio?

–Nosotros tenemos la otra cara de la moneda. La conscripción dentro del partido, la militancia dentro del partido, la mirada hacia la solución de los problemas no es ganar un espacio por ganar, no es ir a un cargo político porque ya estuve en ese cargo, y reitero, hoy tengo otro cargo, y bajo a la cancha convencido de que justamente ese modelo no funciona. El modelo de la imposición, de la improvisación no funciona para nada. Acá no hay tiempo que perder. Podés tener pergaminos pero se requieren respuestas inmediatas y no luego de dos años porque comenzaste a interiorizarte del cargo.

–La Municipalidad tiene planilleros, burocracia, etc., ¿qué hará con todos ellos?

–Esta institución es una máquina de impedir, se necesita de mucha habilidad, se necesita de mucho compromiso, eso tiene nuestro equipo. Camilo Pérez creo que es un candidato impuesto. Eso se escucha y se lee por los medios. Justamente la gente ya no quiere imposiciones. La dirigencia de nuestro partido quiere también el lugar que le corresponde, porque para eso estamos en política: para ganar espacios y trabajar con vocación de servicio con honestidad.

–Denunciaron un atropello cartista en el Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la ANR porque le impidieron unir en una dos listas de concejales.

–Para mí que hay una torpeza política porque el TEP tiene que garantizar que las elecciones sean transparentes, incentivar la participación y por supuesto la unidad. Ese tiene que ser el objetivo, porque el objetivo es político partidario. El tribunal no administra las normativas, ni el Estado ni lo que se refiere a empresas. Ese es un partido político. No costaba nada que nos asignarán el mismo número o que podamos competir en igualdad de condiciones, pero aún así nosotros estamos fortalecidos para competir en las internas municipales del 7 de junio.

–¿Cómo podría afectar al Gobierno y por supuesto al país la crisis interna del cartismo?

–Y ojalá que afecte lo mínimo posible y que se reencauce. O sea, se ve un débil liderazgo a nivel nacional y eso repercute claramente en el desorden que hay hoy en la falta de gestión, en cuestiones significativas como la salud pública, infraestructura y obviamente el partido tiene la alta responsabilidad de recomponer esto.

–¿Una convocatoria urgente de parte de la Junta de Gobierno?

–Y tiene que ser un llamado como mínimo de los líderes del partido para analizar, pronunciarse y ayudar para que el país pueda seguir desarrollándose. Son lindos los números macroeconómicos, da gusto leer, escuchar que obtuvimos grado de inversión, que el mejor clima de negocios está aquí en el país, pero sin embargo en la calle eso no se siente y en la heladera mucho menos. Entonces, lo que sí se tiene que hacer es reactivar lo antes posible todo. Nosotros para eso acompañamos al presidente de la República (Santiago Peña) pero también exigimos que de una vez por todas se den los resultados que necesita la población.

–¿El cartismo está perdiendo mayoría en el Congreso?

–No sé, eso es todo muy coyuntural. Pero sí nosotros como bancada (colorada) independiente siempre acompañamos los proyectos que vengan del Gobierno.

–Mantener a los senadores Hernán David Rivas y el condenado Erico Galeano, figuras que desgastan al partido, ¿usted cree que se debe tomar una posición institucional?

–Claro, por supuesto. Respetamos lo que dice la Justicia pero hay decisiones políticas y lo hemos demostrado. Por ejemplo, no acompañamos la expulsión de la senadora Kattya González (el 14 de febrero de 2024).

–¿Usted ve que se nota la ausencia de la actividad política de Cartes? Ahora aparecen críticas cartistas al gobierno de Peña.

–Como mínimo, se genera mucha confusión, porque los voceros salen a criticar al gobierno que ellos mismos respaldan y que ellos mismos trajeron. Entonces, ese desconcierto genera mucho daño, no solamente al interior del partido sino en la funcionalidad del país.

–¿Hay desbande en Honor Colorado?

–No se percibe todavía.