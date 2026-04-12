Peña destinó más de G. 1,2 billones vía PTI-PY mintiendo sobre transparencia

El presidente Santiago Peña afirmó recientemente que los recursos del Parque Tecnológico Itaipú (PTI-PY) están totalmente transparentados; sin embargo, la web de la fundación demuestra que el Gobierno ejecutó G. 1,2 billones en 156 licitaciones, eludiendo la ley de compras públicas y ocultando información clave.

Solo 90 procesos muestran su precio referencial y en ningún caso se publican las empresas adjudicadas, los oferentes presentados ni los contratos firmados.

Las mimadas de Peña

El desvío operado por la fundación beneficia a varios ministerios. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) lidera las asignaciones con 18 llamados que acumulan más de G. 557.000 millones. Le siguen el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) con más de G. 217.000 millones y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) con G. 171.000 millones.

El Ministerio del Interior es la entidad beneficiada con más llamados, que suman G. 140.000 millones en 29 convocatorias, varias sumamente polémicas. Le siguen la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) con G. 96.000 millones; la Secretaría de Cultura, con G. 23.000 millones, y el Ministerio de Tecnología y Comunicaciones (Mitic), con aproximadamente G. 16.000 millones, destinados principalmente a propaganda estatal.

Licitaciones más costosas

El millonario despliegue de dinero público salteando los controles se concentra particularmente en algunos “enormes” llamados.

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El proceso más oneroso corresponde a la triplicación de la Ruta D025, presupuestado en casi G. 500.000 millones. También se destaca la compra de equipos de espionaje para la Senad, que fue estimado –sin versión oficial– en G. 96 millones (US$ 12 millones) y la construcción de cinco centros educativos para el MEC por casi G. 87.000 millones.

Mentira con patas cortas

“Los fondos están totalmente transparentados. Todos los fondos... Yo creo que hay que informar a la ciudadanía, la ciudadanía se merece”, respondió engañosamente Peña el pasado 6 de abril a los fuertes cuestionamientos por el despilfarro de fondos para influencers vía PTI-PY.