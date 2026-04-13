Acuerdo con EE.UU.: recibieron explicaciones pero no pudo haber dictamen

Pese a la posibilidad de participar de la reunión de comisiones de manera virtual, apenas tres diputados estuvieron presente ante la comparecencia de representantes de la Fuerza Aérea Paraguaya, del Grupo Aerotáctico y la Brigada Aérea ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja esta mañana.

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La comparecencia fue para apoyar la sanción del “memorando de entendimiento entre el Ministerio de Defensa Nacional de la República del Paraguay y el departamento de Defensa de los Estados Unidos de América, concerniente a la adquisición de artículos y servicios de defensa para la República del Paraguay de los Estados Unidos de América”, suscrito en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el 21 de mayo de 2025″.

El mismo ya cuenta con media sanción del Senado, y los representantes de la FAP dieron explicaciones generales dentro de lo permitido del acuerdo, ya que establece cláusulas de confidencialidad entre sus artículos.

“Los participantes se comprometen a no proporcionar ninguna información sobre las actividades bajo este memorando a tercero, a menos que los participantes lo autoricen expresamente por escrito antes de su divulgación”, señala el punto 5 del memorando.

El acuerdo es bastante general, en el aspecto de que establece que el Ministerio de Defensa paraguayo expresa su “intención de adquirir artículos y servicios de defensa a través de los programas de cooperación en materia de seguridad de Estados Unidos" y compromete establecer mecanismos de pago, exenciones impositivas y mecanismos de aduaneros de importación especiales para estos insumos.

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La visita de los representantes locales a diputados coincide con la del encargado de negocios de los Estados Unidos de América, Robert Alter al canciller Rubén Ramírez Lezcano, quienes se reunieron la semana pasada para abordar este y otros temas.

Si bien la Comisión de RR.EE. no pudo dictaminar, el memorando de entendimiento ya tiene parecer a favor de la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno, por lo que si hay intención de tratarlo mañana se podría hacer.

Esto ya sea convocando a una sesión extraordinaria en medio de la ordinaria, o bien, tratando sobre tablas.