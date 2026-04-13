Amenaza a fiscal: Maidana promete inhibirse en caso del precandidato de Luque

El polémico diputado cartista Rodrigo Gamarra,“padrino político” del precandidato a intendente de Luque Hugo Farías (ANR-HC), durante un mitin político advirtió a la fiscal Sophia Galeano que investiga a su ahijado a que se cuide por que van a estar “atentos” a sus actuaciones desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Gamarra le pidió al senador Derlis Maidana, quien estaba en el acto a que “mire atentamente a aquellos fiscales”.

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“Te pido mi querido senador Derlis Maidana que desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados mires atentamente a aquellos fiscales que buscan instrumentar la justicia para torcer voluntades o mancillar el nombre de alguna persona para perjudicar a nuestro candidato Hugo Farías", dijo el diputado Rodrigo Gamarra.

Con el argumento de “instrumentar la justicia” ambos cartistas minimizaron el grave accidente laboral que tuvo un joven de 20 años en la empresa Arte Culinario, propiedad de Aída Aquino de Farías, madre de Hugo Farías.

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Insiste en minimizar accidente

“Allí se hace una investigación contra la madre, pero la persecución no es a la madre, sino que algunos buscan imputarle a él, a Hugui ¿En que carácter no sé? Allí Echeverría y compañía están buscando bajarle los 20 puntos que le lleva a su candidato", dijo el senador Maidana en alusión al intendente de Luque Carlos Echeverría (ANR-HC) y su precandidato a intendente Diego Candia, actual diputado cartista.

“Rodrigo me dice hay que mirar con cuatro ojos el caso. Pero para tranquilidad de la ciudadanía yo me voy a inhibir si llega una denuncia contra la fiscal que investiga a la madre de Hugui. La fiscal hoy no tiene un solo caso en el JEM”, dijo el senador cartista.

El caso

Aida Aquino de Farías, dueña de la empresa Arte Culinario adjudicada con el programa Hambre Cero y madre del precandidato a intendente de Luque fue imputada por la fiscal Sophia Galeano el pasado 27 de marzo por lesión grave y exposición de personas a lugares de trabajo peligroso.

La fiscal Galeano también solicitó al fiscal General del Estado Emiliano Rolón a investigar a Hugo Farías y a su hermano Christian Raúl Farías por enriquecimiento ilícito por indicios de un patrimonio incompatible con los ingresos declarados. Sin embargo, hasta la fecha Emiliano Rolón no designó a ningún agente para atender en el caso.