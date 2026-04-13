Cartismo plantea elevar déficit fiscal a 2,5% y “racionalizar” unos U$S 45 millones

El nuevo proyecto de ley es el “que autoriza la aplicación del artículo 11 de la Ley Nº 5098/13 de responsabilidad fiscal, modifica transitoriamente el tope del déficit fiscal y establece medidas de racionalización del gasto público para el ejercicio fiscal 2026”, cuya principal diferencia con los anteriores es precisamente la elevación del tope del déficit fiscal que actualmente -falsamente- del 1,5% y que en vez de eliminar por este año las bonificaciones, se recorten en razón de un 15% nada más.

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Esta mañana concurrió ante la Comisión de Cuentas y Control de la Cámara Baja la viceministra del MEF, Andrea Picaso, en sustitución del nuevo ministro Óscar Lovera para tener un parecer sobre los proyectos de “racionalización de gastos” pendientes de estudio en Cámara Baja (uno con media sanción del Senado y otro original de Diputados) al cual ahora se suma una tercera iniciativa con aparente apoyo del cartismo presentada por el diputado César Cerini (ANR, HC).

La propio Cerini admitió que sería sincerar el déficit para poder pagar la deuda con la empresas vialeras, ya que existe dinero de empréstitos guardados en bancos sin usar solo por no salir del tope de déficit establecido en la Ley de Responsabilidad fiscal, y son créditos que siguen generando intereses.

Le presentamos a Picaso y los técnicos la propuesta de ”disminución en varios puntos grandes de Fuente 10, Fuente 30 en aproximadamente 45 millones de dólares y que esos fondos vayan a salud y también aumentar el nivel de endeudamiento 1% más y que esos recursos vayan a obras públicas, ya que hay créditos inclusive aprobados", dijo Cerini.

Se estimaba la posibilidad de que mañana, en un sesión extraordinaria de Diputados, se pudieran analizar y concentrar en uno los diferentes proyectos de “racionalización de gastos”, pero con esta nueva propuesta, eso se torna muy difícil, ya que también prometieron esperar el parecer del MEF.

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“La viceministra lo llevó, va a analizar con el ministro de Economía, con el equipo técnico y luego van a enviar sus pareceres como para que podamos presentar eso”, dijo Cerini.

El límite actual del déficit fiscal es algo con lo que el Gobierno de obsesionó a fin de lograr las dos calificaciones de grado de inversión con la que actualmente cuenta nuestro país, pero a costo de que crezcan como una bola de nieve la deuda en con proveedores de medicamentos y con empresas constructoras de obras públicas.

Aumentar déficit para pagar obras y recortes del 15% para deuda con salud

Según las estimaciones de Cerini, con el aumento del 1% del déficit, se habilitaría la utilización de unos US$ 700 millones en empréstitos ya aprobados, pero que están guardados para no exceder el límite actual.

“Estamos hablando en el orden de los US$ 700 millones aproximadamente y eso va a permitir honrar los compromisos que tiene en este momento el Ejecutivo”, dijo, mencionando que además de la elevación del tope del déficit fiscal, plantean recortes al presupuesto de este año por US$ 45 millones.

Puntualmente apuntaron a recortar rubros como bonificaciones, capacitaciones, consultoría, etc y direccionar a pagar la deuda de Salud unos G. 294.788.379.422 (US$ 45 millones al cambio actual). También se afectan de mayor manera a Petróleos Paraguayos (Petropar), la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

Los recortes estimados son los siguientes: